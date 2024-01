Menor de 5 años fue atacado por un perro y necesitó cirugía reconstructiva de labio

Un menor de 5 años de edad fue atacado por un perro en el barrio Moralba, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Los hechos ocurrieron en la salida del Comedor Comunitario, Cocina Popular, ubicado en ese sector.



Una de sus tías le dijo a CityTV que el menor intentó acariciar al animal sin esperar que el perro reaccionara de forma agresiva y le mordiera la cara, "destrozándole su labio inferior, en el cual se le hizo cirugía reconstructiva total del labio".

Otra familiar indicó que esta no es la primera vez que este perro ataca a alguien de la comunidad. No obstante, el animal está en un hogar de paso y la persona que tiene este recinto saca a pasear a los animales sin protección, correa o bozal.



La misma tía indicó que el día del accidente se comunicaron con el presidente de la junta de acción comunal del barrio, pero consideran que no se prestó la atención necesaria y denunció que las cámaras ubicadas en el comedor no servían.



Se realizó un llamado para que las autoridades se hagan cargo del caso y que se realice una inspección al hogar de paso, debido a que consideran que la persona encargada "no está en condiciones de tener la cantidad de animalitos que tiene".



Por su parte, desde la Alcaldía Local de San Cristóbal se envió un mensaje de apoyo al niño y a la familia, asegurando que las autoridades han estado siguiendo el caso y suministrando ayudas a los implicados.



También se manifestó que se realizó el traslado al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y a la Secretaría Distrital de Salud para que se haga una visita y se eviten otros accidentes similares.



Adicionalmente, enviaron una recomendación a los padres de familia para que tengan muchas precauciones con los menores y los animales, entendiendo que no todos los perros se pueden consentir, ya que se pueden tornar agresivos en cualquier momento.



CityTv indicó que el menor tiene 8 días de incapacidad y por el momento se está recuperando.

