Mejora percepción del servicio de salud, pero faltan ajustes

Una encuesta realizada a 13.043 ciudadanos para consultarles su opinión sobre el nuevo modelo de salud del alcalde Enrique Peñalosa mostró que el 57 por ciento cree que el servicio mejoró y el 33 por ciento dice que sigue igual.



Se trata del primer estudio de esta magnitud que se hace en la ciudad: el 98 por ciento de los consultados son colombianos y el 2 por ciento, venezolanos; todos son usuarios de los servicios de atención para el régimen subsidiado, es decir, utilizan la red pública.

Según la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la calidad general del servicio en las subredes (es decir, en los 22 hospitales y las unidades de atención) pasó de 78,8 por ciento en la encuesta de calidad de vida del Dane al 83 por ciento en la de salud.

Llama la atención que el 70 por ciento calificó bien el tiempo total de la asignación de la cita; el 72 por ciento, la facilidad de conseguirla, y el 78 por ciento, la disposición de responder dudas e inquietudes. Esto teniendo en cuenta que para la fecha no estaba en funcionamiento el call center.



EL TIEMPO consultó a varios expertos sobre estos resultados. Y aunque ellos reconocen que hay mejorías, también hicieron observaciones. Advierten, por ejemplo, que es preciso confrontar los resultados de percepción ciudadana con los datos de prestación del servicio y con las cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).



Ángela Vega, profesora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, señala que la encuesta –realizada por el Centro Nacional de Consultoría durante el primer semestre del 2018–, no se puede comparar con la del Dane porque esta es estadística, continua, con propósitos de medición, mientras que la de la Secretaría de Salud es de percepción.

De ahí que los analistas recomiendan darle continuidad al mecanismo de evaluación. Así, a largo plazo, las cifras se podrán comparar con los mismos criterios y mirar si se va mejorando o no.



También se refirieron a la objetividad de los indicadores. En este sentido, Luis Jorge Hernández, experto en salud pública de la Universidad de los Andes, dijo que sí se refleja que hay una mejoría, y advirtió que a esta encuesta hay que incluirle indicadores objetivos en cada una de las subredes (hospitales) para poder establecer resultados más reales.



Aclaró, además, que esta encuesta no incluye el 77 por ciento del régimen contributivo, razón por la cual no es la gran encuesta de la salud de la ciudad.

Otro punto que llamó la atención son los indicadores para Capital Salud. Los ciudadanos calificaron a la EPS de la ciudad con un 55 por ciento de favorabilidad, uno de los indicadores más bajos en la evaluación realizada.

El propio secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, advirtió que aunque se mejoró, “no todo está resuelto”; por ejemplo, las citas que la EPS debe asignar con especialistas. Morales anunció que el plan de choque que van a realizar para superar este problema es contratar con entidades privadas servicios como oftalmología, ortopedia, neurología, oncología, así como camas de cuidados intensivos, tema que no solo afecta a Bogotá, sino a todo el país.

Entre los temas para destacar –a la luz de los expertos– está el nuevo modelo de salud en general, al que consideran una mejoría para la ciudad y sus usuarios.

Bibiana Pineda, experta en salud del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), afirmó que los resultados de la encuesta indican que la gente sí ha tenido una buena percepción del mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.



