El megaproyecto que le gusta al presidente Petro, pero que le genera dudas a Galán

A pesar de las dudas del alcalde electo, Carlos Fernando Galán, y de la advertencia de la Procuraduría sobre la licitación para el megaproyecto de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en Suba, la Alcaldía de Bogotá y la empresa RenoBo están decididas en seguir adelante con el proceso.



De hecho, ayer se conoció el Decreto 612 del 20 de diciembre, mediante el cual la Administración Distrital reglamenta la actuación estratégica que le da vida a dicha ciudadela. Ya el viernes pasado se había cerrado el proceso de presentación de ofertas, con solo un proponente.

Las actuaciones estratégicas son consideradas una figura de intervención urbana integral y fueron establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial POT Reverdecer a Bogotá 2022-2035; en otras palabras, es un instrumento de planificación de la ciudad.



Megaproyecto

Su valor se estima en 2,7 billones de pesos, y debe estar construido en enero de 2036.

En ese contexto, el megaproyecto de la Ciudadela Educativa es una de las 25 actuaciones creadas por el Decreto 555 de 2021, con el cual se adoptó el actual POT. Su valor se estima en 2,7 billones de pesos, y debe estar construido en enero de 2036.

La nueva norma es firmada por la alcaldesa Claudia López y el secretario de Planeación, Felipe Jiménez Ángel, y ordena actualizar la cartografía de la ciudad con esta actuación estratégica.

De hecho, la alcaldesa defendió ayer vehementemente el proyecto: “Las bodegas, las amenazas y la presión mediática y política, disfrazada de control, del peñalosismo y el uribismo ni me aflojan ni me afligen”, y agregó que “Bogotá Región tendrá ALO para carga con un trazado distinto, que no pase por ni afecte a la reserva Thomas van der Hammen, los humedales y la Suba urbana popular (...). ALO para carga y ciudadela son compatibles y se pueden hacer”.

La ciudadela está proyectada para que se construya en la franja de terreno que hay entre los humedales Juan Amarillo, en Engativá, y La Conejera, en Suba.

Son predios que ya adquirió el Distrito y que estaban destinados para el tramo norte de la Avenida Longitudinal de Occidente, más conocida como ALO Norte.



Sobre el proyecto inmobiliario, la Procuraduría recomendó suspender la licitación, advirtió “inconsistencias” y señaló que “existe una flagrante vulneración de los principios de legalidad y buena fe”.

Megaproyecto

Y el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, quien ha expresado sus dudas, pidió a la alcaldesa y a RenoBo atender las recomendaciones de la Procuraduría y que "den por terminado el proceso de selección para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en terrenos de la ALO".

Pero, por otro lado, esa iniciativa tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro, quien, curiosamente, se ha enfrentado a la actual mandataria por la primera línea del metro, la elevada; y su gobierno se ha opuesto a iniciativas como la extensión de la Boyacá, por la Thomas van der Hammen, y la Ptar Canoas, para descontaminar el 70 por ciento las aguas residuales que caen al río Bogotá.

“Este es un acuerdo de la Presidencia y la alcaldesa de Bogotá. El Gobierno Nacional lo financiará. Construir el gran multicampus universitario en Suba. Ahora lo quieren prohibir. ¿Cambiar las universidades por los carros?”, escribió Petro en la red social X.

En efecto, la Ciudadela Educativa contempla un multicampus universitario, donde se plantea que estén las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital, además del Sena. Este multicampus se haría con recursos de la Nación y del Distrito, a través de las entidades distritales y los Fondos de Desarrollo Local.



Cabe recordar que la ALO es un viejo proyecto de infraestructura vial que atraviesa la ciudad por el occidente, de sur a norte, mediante tres tramos: ALO Sur, ALO Centro y ALO Norte.

La idea de ese corredor de 10 carriles y un ancho de alrededor de 100 metros, y que ha sido defendido por el exalcalde Enrique Peñalosa, era descongestionar otras vías y darle conexión a Suba. Sin embargo, el tramo norte fue descartado en el actual POT.

El Decreto 612, que consta de 41 artículos, establece que la construcción de la ciudadela deberá ser a través de tres unidades funcionales –la primera, en Suba; la segunda, en Engativá, y la tercera será para renovación y consolidación urbana.

Además, tendrá un área para desarrollar mediante licenciamiento directo y que será de renovación urbana.

“Como mínimo se debe garantizar la generación de 10,48 ha de suelo y 175.079 m² de construcción para equipamientos públicos en la unidad funcional 1, y 2,71 ha de suelo y 36.250 m² de construcción de equipamientos públicos en la unidad funcional 2”, señala el decreto.

De acuerdo con información de la Administración Distrital, la Ciudadela es un proyecto “estructurante” gerenciado por la Secretaría de Planeación, y su operador es la empresa RenoBo.

La idea es que se desarrolle a través de una asociación público-privada. En el proyecto, según pudo establecer este diario, estuvieron interesadas 11 empresas; sin embargo, solo una se presentó con una oferta. Se trata de la constructora de vivienda Las Galias.

El socio de RenoBo en este proyecto podrá construir viviendas VIS, VIP, no VIS y de renovación, y a cambio le entregará a la ciudad equipamiento como hospitales, colegios, manzanas del cuidado y vías, y la ciudadela educativa.

Megaproyecto

La norma también establece que el desarrollador deberá promover soluciones habitacionales y de usos del suelo “que permitan la permanencia de moradores y actividades productivas de la actuación estratégica identificadas en el censo socioeconómico”.

La idea de la administración de Claudia López es dejar adjudicado y en marcha el proceso, que se haría a través de una APP, figura muy parecida al proyecto urbanístico Torca Guaymaral, con la diferencia de que en este caso los predios, en su gran mayoría, pertenecen al Distrito.

