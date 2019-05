Megaobras en humedales, ¿qué tan buenas son?

Tres humedales distritales están en el ojo del huracán de una discusión entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (Eaab) y las comunidades y ambientalistas, por cuenta de megaobras que, según la Alcaldía, pretenden poner estos ecosistemas al alcance de toda la ciudadanía.

Son intervenciones para senderos peatonales, aulas ambientales y otras estructuras de recreación pasiva en Juan Amarillo, Jaboque y Córdoba.



De hecho, hace unos días, el proyecto de Juan Amarillo sorteó una orden de suspensión. El juez cuarto administrativo de Bogotá negó una medida cautelar que pedía frenar las obras. Los demandantes se apoyaron en una acción de nulidad que cursa contra el Decreto 565 de 2017, el cual modificó la política de humedales del Distrito.



El Acueducto dijo que los trabajos se realizaban en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y, por tanto, no había conexidad. Así, un sendero elevado de 1,2 kilómetros y un circuito peatonal y de bicicletas de 6,5 están en obra y deben ser entregados a finales del 2019.



Sin embargo, estas y otras intervenciones tienen intranquilos a algunos sectores de la comunidad. “Estamos en desacuerdo con ellas. Si bien es necesario que haya obras que acerquen a la gente a los humedales, primero, se debe pensar en su recuperación ambiental. La Eaab y la Alcaldía están atendiendo el tema de manera desorganizada”, sostiene Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales de Bogotá.

EL TIEMPO consultó con directivas de la Empresa de Acueducto cuáles son las directrices y detalles de los proyectos, y los argumentos para continuar con ellos. La gerente (e), Lady Ospina, aseguró que “estas obras son una de las estrategias para recuperar los humedales. Creemos que cuidamos solo lo que conocemos y por eso hacemos esto. Estamos convencidos de que podemos hacer las cosas de acuerdo a la norma ambiental”.



Las reglas que definen cómo actuar sobre estos ecosistemas están en el POT de Bogotá y en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de cada espacio. En el POT, por ejemplo, los artículos 86, 95 y 118 dan detalles sobre quiénes y cómo deben dirigir la recuperación. De acuerdo con la Eaab, estos planes son de superior jerarquía y anteriores a la existencia de la política distrital de humedales. Así, según ellos, estarían blindados todos los procesos.



Sin embargo, académicos y ambientalistas lo ponen en tela de juicio. “La intervención está orientada a generar espacios peatonales y de bicis con infraestructuras duras que no tienen mayor coherencia con lo que es un humedal”, asegura Juan David Amaya, biólogo, máster en Espacios Naturales Protegidos y profesor de la Universidad Javeriana. Además, ha sido asesor del Instituto Humboldt.

Si bien Amaya reconoce que las obras pueden tener beneficios sociales, insiste en que no se pueden cerrar las opciones de conservación a la creación de estructuras artificiales. Recalca que debe haber una juiciosa evaluación de costo-beneficio para proceder. Pero, en últimas, admite que se ha retrocedido bastante en la recuperación de estos ecosistemas.



Ante esto, la Eaab asegura que se trabaja tanto en los proyectos de infraestructura como en la recuperación ambiental de lo que son los Parques Ecológicos Distritales de Humedal (definidos así por el POT).



“Recuperamos los cuerpos de agua. Retiramos toneladas de buchón, de residuos sólidos, escombros, llantas y otras basuras”, indica Viviana Rodríguez, gerente de los proyectos de estructura ecológica principal de la Eaab, y agrega: “Tenemos unas discusiones sobre qué es correcto y qué no en los humedales. Aunque la verdad no está revelada, aquí hablamos con hechos y temas técnicos, y encontramos que dichos espacios están llenos de basura y hay que limpiar”.



Incluso, Ospina admite que estos cambios derivan en un aporte a la recuperación del río Bogotá, debido a que las aguas de estos humedales escurren en la cuenca.

Por otra parte, Rodríguez explica que hay que tratar problemas como la creación de pasos informales al interior de las zonas de protección. En el caso de Juan Amarillo, por ejemplo, la Eaab detectó 10 de estos caminos hechos por la misma comunidad para atravesarlo. Esto afectaba el medioambiente y derivaba en inseguridad.



Por eso, nació la propuesta de crear el sendero elevado que conectará Engativá y Suba. Este paso, hecho en concreto, tendrá 63 pilones y vía para peatones y bicicletas. Las ventajas, según la gerente de proyectos, es que está hecho de un material más durable y con menos impacto a largo plazo. También, dice, permitiría la recuperación de la cobertura vegetal.

Además de esto, el Juan Amarillo tendrá senderos angostos en la ronda y en las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA), de acuerdo con la norma. Aclaró que los senderos ecológicos son solo peatonales y tienen permisos especiales. Senderos como estos están contemplados también para Jaboque y Córdoba. Este último, cabe aclarar, solo será intervenido en su ronda exterior, por cuenta de un fallo que indica que toda intervención interna debe hacerse con concertación de la comunidad.



Se espera, asimismo, que los caminos sirvan como barreras invisibles que protejan los espacios. Dice la Eaab que la comunidad, ante la posibilidad de usar y reconocer el entorno, comenzará a defenderlo.



“La realidad es que estamos recuperando los humedales. La solución no es cerrarlos definitivamente, porque la gente siempre va a encontrar la forma de pasar a las malas. Por eso, damos esta opción controlada”, afirma Ospina.



En esto coincide Andrea Luna, bióloga con doctorado y posdoctorado en temas de ecología, y docente de la Universidad Javeriana. “Cuando no hay caminos señalizados, la gente igual pasa por otros sitios. Las obras permiten que sean impactos más localizados y de menor daño. Aunque, claro, todo debe estar justificado en un balance de costo-beneficio y acompañado de educación ambiental y gestión para evitar acumulación de basura”.



Y, de hecho, la Eaab tiene contempladas aulas ambientales y programas educativos que enseñen a la gente a cuidar.

Los tres expertos en humedales coinciden en que el éxito de esto depende de una concertación con la comunidad. “A veces resumen la participación en publicaciones por internet, pero no hay espacios participativos suficientes”.



Sobre esto, la Eaab asegura que se han hecho reuniones informativas y que, incluso, se han becado y estimulado iniciativas ciudadanas relacionadas con los humedales. “Ha sido un juicioso trabajo puerta a puerta. Pero suele verse que siempre asisten los mismos a las jornadas”, comenta Ospina.



Por ahora, las intervenciones continuarán bajo las reglas establecidas en el POT y los PMA. Sin embargo, el fantasma de nuevos obstáculos y críticas persiste. En el caso del Juan Amarillo, el juez cuarto remitió el expediente del caso al Procurador General de la Nación para que evalúe las fotografías, documentos y denuncias con las que los demandantes sostienen que estas megaobras son un daño para los parques humedales si no se hace antes una recuperación ambiental total y coherente.



ANA PUENTES

En Twitter: @BogotaET