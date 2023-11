Denuncian modalidad de robo en famoso festival en Bogotá: 'Tengan mucho cuidado'

Este fin de semana, la música se hizo sentir en Bogotá. Desde el viernes, los conciertos se llevaron gran parte de la atención de los habitantes de la capital. En distintas zonas de la ciudad se realizaron varios eventos que reunieron a los apasionados por distintos géneros. Sin embargo, por su alcance y lista de artistas, el festival que se robó la mayor cantidad de miradas fue el Megaland, que se realizó este sábado en el Parque Simón Bolívar.



(Además: Alerta por aumento de robos en parqueaderos de grandes almacenes en Bogotá).

Aunque en redes sociales la sensación general es que el concierto fue un éxito gracias a las presentaciones de figuras como Anitta, Eladio Carrión y Sebastián Yatra, la inseguridad que puede sentirse en los eventos masivos dejó un episodio lamentable para Santiago Granobles, un joven universitario cuya experiencia con un intento de hurto lo llevó a sentir que fue "el peor festival de su vida".



En su relato, la denuncia de una modalidad de hurto que desafortunadamente podría pasar en cualquier evento a gran escala.



(Puede leer: Revelan nueva modalidad de robo en el norte de Bogotá).

Inesperada modalidad de hurto en pleno concierto en Bogotá

Facebook Twitter Linkedin

El festival Megaland es uno de los más populares en Bogotá. Foto: @LaMega

Según contó en un video a través de su cuenta de TikTok, el joven estaba muy ilusionado por conocer a los artistas del festival. Eso sí, dijo, se había alistado con su novia para estar pendientes por si trataban de robarlos.



"Íbamos precavidos porque sabíamos que robaban, que hacían cosquilleo. Desde temprano estaban las personas que robaban (...) En general, andan en grupo, son personas que no están pendientes del concierto. A mí me trataron de sacar cosas del bolsillo de atrás de mi pantalón, pero pues todo lo llevaba adelante", contó de entrada.



Tras esa primera alerta, una supuesta pelea habría disparado nuevamente su preocupación.



"Nos fuimos de una porque habíamos escuchado que en esos 'shows' de pelea aprovechan para robar. De una nos fuimos de ahí", apuntó el joven bogotano, quien después de decir que estaba disfrutando del concierto lanzó: "había muy buena música y se disfrutaba el festival, hasta que llegó un momento que se tiró toda la noche".



"Había escuchado de esta modalidad de hurto en TransMilenio, pero pues nunca en festivales. No había escuchado que eso pasara en festivales", manifestó Granobles.



Conforme contó, de un momento a otro, terminó en el centro de unos extraños señalamientos que, descubrió, hacían parte de un intento de hurto.



(Puede interesarle: Fatal accidente en la salida norte de Bogotá: muere persona cerca de famoso restaurante).

"Lo que pasó fue que una persona empezó a decir que yo le había robado el celular. Me miró y gritó: '¡Tú me robaste el celular!', y otra persona empezó a gritar: '¡Están robando celulares!', entonces alertó a todo el mundo y esta persona se lanzó a mí como a quitarme el celular", relató el joven en su grabación.

Conforme contó, su novia trató de protegerlo para evitar que le quitaran las cosas, pero la situación se tornó sumamente angustiante.



"Era un grupo de gente de siete u ocho personas tratándonos de coger, de agarrarnos y pues en esa situación pueden pasar mil cosas", manifestó, haciendo hincapié en que en un momento así podrían haberlo hasta golpeado. Por fortuna, el caso no pasó a mayores.



"Nos pudimos salvar porque mi fondo de pantalla es una foto con mi novia. Después de eso, traté muy mal a esas personas y fue una situación super penosa porque todas las personas nos estaban mirando superraro", narró el joven.



Tras lo sucedido, Granobles se vio obligado a salir del Simón Bolívar.



"Uno no se siente seguro adentro. Tengan mucho cuidado con esta modalidad porque yo estaba precavido, estaba prevenido de que esto pasaba en TransMilenio, pero puede pasar en cualquier lugar. La verdad no le deseo que le pase a nadie. Esta situación nos dañó toda la experiencia del festival. Tengan mucho cuidado", cerró el joven.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS