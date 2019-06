Bombero ha tenido dos infartos y Medimás no le autoriza la cirugía

El bombero Alberto Campos, de 60 años, ha sufrido dos infartos entre mayo y junio de 2019, y, requiere con urgencia una operación del corazón. Sin embargo, Medimás responde que no lo han atendido porque en los centros hospitalarios a los que ha sido remitido no cuentan con suficientes camas. Su esposa busca ayuda desesperadamente.

El 27 de mayo de 2019, Alberto Campos tuvo su primer infarto, por lo que su esposa lo llevó hasta la Clínica Chía. Allí le practicaron unos exámenes, y le informaron que su corazón no estaba funcionando correctamente y que debía realizarse unos exámenes para revisar el estado de ese órgano. Horas después le dieron de alta.

El 4 de junio, ocho días después, Campos tuvo su segundo infarto. Llegaba de trabajar y Maria Elcy Bermúdez, su esposa, notó que estaba muy enfermo.



"Le dije: papi ¿qué le pasa?, porque lo vi muy mal y me dijo que lo llevara rápido al hospital. Cuando llegamos, lo internaron y el doctor dijo que era un infarto", narra su esposa.



Dice que estuvo en el hospital San Antonio de Chía dos días y que luego lo remitieron hasta el Hospital Simón Bolívar. Desde el 6 de junio ha estado internado.



"El 7 u 8 le hicieron cateterismo (pasar una sonda delgada por el lado izquierdo o derecho del corazón). En los resultados decía que tenía las arterias tapadas. Es decir, que de las tres coronarias solo le funcionaba una. Entonces los doctores me advirtieron que debía intervenirse quirúgicamente pero que en el Simón Bolívar no tenían los implementos para la operación que necesitaba", continúa relatando.



A pesar de su grave estado de salud, Maria Elcy no ha conseguido que lo atiendan en algún hospital. "Me encuentro muy angustiada, ya no sé que más hacer", añade.



El 20 de junio radicó una tutela ante el Juzgado Municipal de Chía. Allí le dijeron que juzgado segundo atendería su caso y el 8 de julio de 2019 tendría información.



Pero ella no se quedó quieta, el 17 de junio envió un derecho de petición a Medimás, en Puente Aranda y el 25 a la Secretaría de Salud y a la SuperSalud. Ahora, debe esperar 15 días hábiles para tener respuestas.

Lo que dice Medimás

Medimás responde que "desde el momento en que el Hospital Simón Bolívar solicitó el traslado del paciente a una institución con mayor nivel de complejidad, Medimás EPS activó de manera inmediata su protocolo de remisión, garantizando así la oportuna prestación del servicio de salud".



Agregó que han presentado el caso de Alberto Campos a 28 IPS pero que no ninguna lo ha recibido argumentado que no hay disponibilidad de camas. En un comunicado informaron:



"En medio de ese proceso de remisión, la EPS ha presentado al usuario en 28 IPS,

entre los que se encuentran los siguientes: Procardio, Hospital San Jose Centro,

Hospital Universitario La Samaritana, Clínica San Rafael, Fundación Cardio

Infantil, Instituto del Corazon sede Bogota, Hospital Santa Clara, Clínica Mederi,

Clínica Miocardio Cali, Angiografia de Colombia, Incare Antioquia, Hospital Pablo

Tobon Uribe, Miocardio Bogota, Clínica del Occidente, Clínica Navarra, Hospital

San Ignacio, Fundación Santa Fe, Clínica Shaio, San Vicente de Paul, Hospital

Los Comuneros, Fundación Cardiovascular de Colombia, Clínica Medilaser,

Clinica Chicamocha, Hospital Universitario de Bucaramanga, Unidad

Cardioquirurgica de Nariño, Clínica Medifaca, IPS Universitaria de Antioquia,

Hospital San Jose Infantil, sin respuesta a la fecha por no disponibilidad de camas".



Además, afirman que al no lograr la aceptación las IPS señaladas, están gestionando con una entidad que "cuenta con la complejidad requerida, para poder trasladar al usuario con altas probabilidades en las próximas horas" y que el próximo 3 de julio, a las 9: 40 a.m. trasladarán a Alberto hasta el Hospital San José Centro para que reciba una valoración con un especialista.

Una vida de servicio

Alberto Campos comenzó a trabajar en los bomberos desde 1991, está a punto de cumplir 29 años en la institución y es reconocido como un bombero tenaz, entregado a su oficio y a la comunidad. Actualmente ocupa el grado de Sargento del Cuerpo de Bomberos de Chía, municipio donde reside.



"Es un hombre muy humano y es muy compañerista. Se destacaba porque siempre quiere progresar no sólo en su profesión si no en lo persona", afirmó el Capitán Álvaro Farfán, delegado del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.



Campos vive junto a su esposa y su hijo de 31 años, que tiene una discapacidad y depende económicamente de sus papás.



Además, tiene otros tres hijos que aunque ya están casados, esperan verlo recuperado.



