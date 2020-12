Medidas en las ciudades para evitar contagios de covid-19 en Navidad

Comienza este miércoles una prueba de fuego para Colombia: celebrar Navidad con autocuidado y bioseguridad para evitar que las fiestas se conviertan en la causa de un repunte de contagios en los próximos días.



Sobre todo porque, a la fecha, las cifras no son nada favorecedoras. Este martes, el país reportó 12.526 casos nuevos de covid-19 y cerró con un consolidado de 91.129 casos activos y 40.931 personas fallecidas.



El mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz, había advertido que “en estos días es notorio el consumo de UCI después de la celebración de la noche de velitas, en el número de casos y fallecidos” y que, por tanto, es vital que los alcaldes reforzaran las medidas de cara a las fiestas.

Por el lado de Bogotá, ya hubo ajustes en los últimos días. Por un lado, el pico y cédula para todos los establecimientos de comercio y de trámites regresó desde el lunes e irá hasta el 15 de enero. Aunque, anoche, se levantó la medida para los restaurantes y los hoteles, que habían solicitado al Distrito repensar la medida, dadas sus dinámicas. Por otro, mañana comenzará la restricción al expendio, consumo de licor y realización de fiestas en el espacio público.



“Si la gente se relaja con las medidas de bioseguridad en sano juicio, imagínese ingiriendo alcohol. Por consumir licor, se quita el tapabocas, pierde el cuidado... Les rogamos que dentro de casa ustedes sean los que se protejan, y tengan todas la medidas de autocuidado”, manifestó ayer Claudia López durante el anuncio de la norma.

Así las cosas, después de ajustes de última hora, se definió que desde las 00:00 horas de este 24 diciembre y hasta las 11:59 p. m. del 27 de diciembre habrá restricción a la venta y consumo de licor en el espacio público. Es decir, en ese periodo no se podrá comprar licor en ningún establecimiento –pero sí lo podrá hacer por domicilio–, ni se podrá consumirlo en restaurantes ni en el espacio público en medio de fiestas de barrio. Además, la restricción se repetirá entre el 31 de diciembre a las 00:00 horas y el 1.° de enero a las 11:59 p. m.

“No podemos tener fiestas adentro y nadie puede sacar un bafle ni armar una fiesta fuera de su casa”, advirtió López y recordó que las reuniones deben ser de menos de 10 personas, que pertenezcan al mismo círculo familiar u hogar en el que se reside, y deben ser moderadas. Durante los encuentros, se debe procurar usar el tapabocas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento.



Con esta serie de normas, se busca no solo mitigar el contagio de covid-19, sino prevenir la ocurrencia de siniestros de tránsito y riñas y violencias, que se pueden ver potenciados por el consumo de alcohol.



“Les ruego, por ustedes, por sus familias y también por el personal médico, que cumplamos estas medidas. Esta tiene que ser una celebración de Navidad mucho más ‘zanahoria’ ”, pidió la alcaldesa y recordó: “Si no controlamos el contagio y sigue subiendo la ocupación hospitalaria y de UCI, les vamos a hacer pasar una noche de ‘cuadritos’ a los enfermeros, a los médicos”. Las cifras reflejan las preocupaciones de las autoridades. Anoche, la ocupación de camas UCI para covid-19 en la capital llegó a ser del 61,2 %.



En Cundinamarca, el llamado general es al autocuidado. Pero Girardot, por su ocupación UCI, decretó toque de queda de 10 p. m. a 5 a. m. entre el 24 y 28 de diciembre y entre el 31 de diciembre y el 4 de enero.



Y, en otras regiones del país, aunque hubo esperanzas de que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo reactivaran la economía, el aumento de los casos llevó a alcaldes y gobernadores a extremar medidas (ver notas anexas).

Medellín se quedará en casa el 25 de diciembre

Todo el departamento de Antioquia está en toque de queda desde el 22 de diciembre y hasta el 3 de enero entre las 12 de la noche y las 6 a. m.



De igual forma, hay pico y cédula para entrar a supermercados, centros comerciales y entidades bancarias en todo el departamento hasta, por lo menos, el 31 de diciembre. Los días pares son para que quienes tengan cédula terminada en par puedan hacer sus compras.



Los días impares, para las cédulas terminadas en impar. Esta medida, explican las autoridades, no afecta la circulación por el departamento y tampoco aplica para ir a restaurantes. Pero hay subregiones que extremaron las medidas para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



Para estas dos fechas habrá toque de queda continuo en Medellín, el valle de Aburrá (Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas) y las subregiones de Oriente, Suroeste y el Occidente: desde el 24 de diciembre a las 8 p. m. hasta el 26 a las 6 a. m. Es decir, el 25 de diciembre solo podrán circular por las calles del departamento quienes vayan a trabajar y tengan los respectivos permisos de las empresas.

Cali, atenta a la final del fútbol colombiano

En Cali y el Valle del Cauca existe una preocupación especial por causa de la final del fútbol colombiano, que jugará el América contra el Santa Fe el domingo. Si bien el partido es en Bogotá, posibles celebraciones de los hinchas podrían causar aglomeraciones. Es por esta razón que las restricciones están más enfocadas en ese día.



El domingo habrá toque de queda y ley seca desde las 9 p. m. y hasta las 5 a. m. del día siguiente. Para los demás días, la restricción de movilidad es desde las 11 p. m. y la ley seca desde las 10.



En la capital del Valle del Cauca también hay pico y cédula para que la población pueda ir a los supermercados y entidades bancarias, como hace cuatro meses.

Los días pares podrán salir quienes tienen la cédula terminada en número par, mientras que los días impares es para quienes tengan el último dígito impar.

Las autoridades del Valle han hecho un llamado a las personas para que eviten las celebraciones, especialmente a los hinchas del América, de quienes se han reportado actos de indisciplina en los últimos dos domingos, cuando fue la final y cuando se jugó el primer partido de este.

Barranquilla y Atlántico, con toque de queda

En los municipios del Atlántico (sin incluir el Área Metropolitana de Barranquilla) habrá toque de queda desde las 10 de la noche del 24 de diciembre hasta las 5 de la mañana del 25 de diciembre.



La medida regirá nuevamente desde las 2 de la tarde del 25 de diciembre hasta las 5 de la mañana del 26.



Y vuelve a las 2 de la tarde del mismo 26 de diciembre hasta el 27 a las 5 de la mañana.



Luego irá del 27 de diciembre a las 2 de la tarde hasta el lunes 28 de diciembre a las 5 de la mañana.



En el Área Metropolitana de Barranquilla, que está conformada por Barranquilla Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, las restricciones son diferentes.

En estas ciudades habrá toque de queda los días entre las 11 p. m. del 24 de diciembre y las 6 a. m. del viernes 25.



“La invitación es a celebrar en casa. El mejor regalo navideño que podemos darles a nuestros ancianos y personas que tienen comorbilidades es cuidarnos para cuidarlos a ellos”, aconsejaron los mandatarios.



En Cartagena, por su parte, aplica la medida de pico y cédula y hay toque de queda y ley seca en 11 barrios.



Recomendaciones para protegerse:

El Ministerio de Salud ha emitido recomendaciones específicas para que los colombianos puedan protegerse del covid-19 en las celebraciones de fin de año. La primera es evitar las aglomeraciones, pues allí se está dando la mayoría de contagios.



Eso cobija a reuniones familiares y por eso se pide que sean del menor número de personas posibles y todas de un mismo núcleo de hogar. Cuando se den esos encuentros es clave, en todo caso, procurar usar siempre el tapabocas, abrir ventanas para permitir la circulación de aire, evitar el contacto físico (no besos ni abrazos), que los alimentos no pasen de mano a mano, no excederse con el licor y si es posible usar la virtualidad para verse con amigos y seres queridos.



"Los espacios cerrados, poco ventilados y sin protocolos de higiene son escenarios perfectos para el contagio con covid-19, pues la transmisión también se da por pequeñas gotas en el aire que circulan en ambientes así”, dice el Ministerio de Salud.



La cartera es clara en que estas celebraciones serán, sin duda, diferentes a lo que conocen los colombianos, pero es necesario en momentos en que los casos, las muertes y la ocupación de unidades de cuidados intensivos vienen subiendo sostenidamente.

