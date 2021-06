¡Ojo! 360.000 vehículos saldrán de Bogotá este puente festivo

Se estima que para el puente festivo saldrán de la ciudad cerca de 360.000 vehículos los días 11 y 12 de junio, mientras que para el 14 de junio se estima la llegada de unos 296.000 automotores a la capital del país.

Es decir, se calcula que durante este puente festivo podrán transitar cerca de 656.000 vehículos. Por ello, desde la Administración Distrital se implementarán diferentes planes de acción en las salidas y entradas a la capital con el fin de brindar apoyo y monitorear de forma permanente los flujos de vehículos desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) de la SDM.

La Policía de Tránsito de Bogotá contará con un dispositivo de 10 radares de velocidad con 10 alcohosensores, 4 unidades móviles de criminalística y 900 policías brindando seguridad, movilidad y prevención de la accidentalidad en todas las vías principales de Bogotá.

Tramos viales

Los principales corredores para la operación de los planes Éxodo y Retorno son los siguientes:



• Autopista Norte.

• Carrera 7.

• Vía Suba Cota.

• Calle 80.

• Calle 13.

• Autopista Sur.

• Av. Boyacá - Vía al Llano.

Destinos de mayor demanda para este puente festivo

Corredor Sur: Melgar-Girardot-Neiva-Ibagué-Pereira-Armenia-Cali.

Corredor Norte: Sogamoso-Tunja-Bucaramanga.

Corredor Oriente: Villavicencio-Granada.

Corredor Occidente: Villeta-Honda-Manizales-Medellín.

Recomendaciones para los viajeros:

La Secretaría de Movilidad les recuerda a los ciudadanos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el viaje durante el fin de semana:



• Iniciar su viaje lo más temprano posible para llegar a tiempo a su destino y evitar la congestión vehicular.

• Revise las condiciones mecánicas y eléctricas de su vehículo.

• Porte los documentos del conductor y del vehículo al día: SOAT, tarjeta de propiedad, revisión tecnicomecánica, licencia de conducción y análisis de gases vigente.

• No use equipos móviles o tabletas o elementos tecnológicos que afecten su concentración al momento de conducir.

• Realice pausas después de conducir por más de 2 horas. Detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco y estire los músculos de su cuerpo.

• Lleve el equipo de carretera y prevención (botiquín extintor, llanta de repuesto, herramientas, etc.).

• Si es usuario del transporte público, inicie y termine sus viajes en los terminales y no utilice los servicios ilegales o informales de transporte público.

• No lleve más pasajeros de los autorizados en la licencia de tránsito y viaje sin afán y conduzca con las puertas cerradas.

• Respete los límites de velocidad que indica la señalización de la vía en la que transita.

• Cuando inicie el recorrido en carretera, recuerde encender las luces.

• Acate las indicaciones de la autoridad de tránsito en la vía y No ingresar a la calzada de Transmilenio a menos que las autoridades de tránsito la habiliten.

REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD