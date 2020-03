La medidas de la alerta amarilla en Bogotá por el coronavirus

Bogotá dio el primer paso hacia acciones más contundentes para controlar los efectos del covid-19, declarado pandemia este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En la noche de este miércoles, ante su gabinete, empresarios y representantes de gremios y de medios de comunicación, la alcaldesa Claudia López declaró la alerta amarilla y la argumentó en la necesidad urgente que tiene la ciudad de contener la propagación del virus, que ya deja en la ciudad tres casos confirmados.

Las medidas adoptadas por la Administración Distrital incluyen decisiones sobre autocuidado a nivel individual, acciones colectivas y de atención médica. López anunció que este jueves firmará el decreto, con vigencia de dos meses, para que todas esas decisiones tengan fuerza legal.



(Le puede interesar: Desde la madrugada de este jueves comenzó aislamiento preventivo)



Una de las determinaciones de la mandataria bogotana es la de aplazar los eventos públicos o privados con más de 1.000 personas. La idea, según dijo, es evitar el contacto estrecho entre ciudadanos.



Si bien no se refirió a una actividad específica, el anuncio se conoce en la víspera de varios conciertos que están programados para realizar en la ciudad entre este jueves y el próximo domingo, como las presentaciones de Juanes, Maroon 5, Alejandro Sanz y Raphael.



Varios de estos espectáculos se iban a realizar en el Movistar Arena, donde, según el empresario Luis Guillermo Quintero, esperaban la asistencia de más de 20.000 personas.



(Además: Los nuevos controles del Gobierno por el coronavirus en el país)



Ante este reclamo, López respondió: “El costo financiero de que colapse el sistema de salud y toque hacer toque de queda absoluto es mucho más alto. Para no tener que llegar hasta allá estamos actuando antes”.



Además, para este fin de semana se debe cumplir el partido Millonarios vs. Once Caldas, por la novena fecha del fútbol profesional colombiano, que tendrá lugar este viernes en el estadio El Campín de Bogotá.



Antes de anunciar sus decisiones, Claudia López dijo que esta es la tercera ocasión en la que la ciudad vive una situación de crisis como la actual y la comparó con la emergencia de Chingaza, en 1997, y la del AH1N1 de 2007.

Ni pánico ni miedo... En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus FACEBOOK

TWITTER

Al referirse a la alerta por coronavirus, aseguró que este no es un desafío de la Secretaría de Salud ni del Ministerio de Salud, sino de cada ciudadano.



“Está literalmente en las manos de cada uno prevenir el contagio, darle un adecuado tratamiento al coronavirus”, dijo, al precisar que “la alerta amarilla no va a evitar que crezca el contagio”.



(También: La pandemia que se ensaña con la industria de los viajes en el mundo)



Por eso, la alcaldesa afirmó que los bogotanos tienen que adoptar medidas de autocuidado individual, como lavarse las manos cada tres horas con abundante agua, jabón o utilizando alcohol o gel antiséptico; hidratarse, taparse nariz y boca con el antebrazo al toser y, en la eventualidad de tener gripa, quedarse en casa. También, no saludar de mano, ni con beso ni con abrazo.



La alcaldesa recordó que, si una persona presenta síntomas, debe llamar al 123 antes de ir al servicio de urgencias. Esta última recomendación, según explicó, tiene un doble propósito: evitar que colapsen las redes de salud, conformadas por centros médicos, clínicas y hospitales, pero también proteger al personal médico y paramédico.



“Cuando nos reportan ese caso entra a nuestro sistema público y privado para activar la atención epidemiológica domiciliaria. Esto para hacer seguimiento, determinar si es covid-19 y actuar”, añadió la mandataria.



En este punto, anunció una alianza entre prestadores de servicios de salud públicos y privados para compras conjuntas de tapabocas, gel, alcohol y demás insumos para evitar el desabastecimiento y atender a la población a través de un sistema domiciliario.

Las medidas adoptadas en el marco de la alerta amarilla también están dirigidas a empresas, instituciones educativas y gremios. En este punto se hace un llamado a facilitar el trabajo en casa, a establecer al menos tres turnos de entrada y salida, para descongestionar el tránsito de personas en hora pico, y organizar la virtualización de clases.



Llamó la atención que la Alcaldía no levanta el pico y placa extendido para vehículos particulares que opera por causa de la alerta amarilla por calidad del aire, que está activa hace una semana, y que ha incrementado el uso del sistema de transporte público.



“Ni pánico ni miedo... En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus”, fue el mensaje final de la alcaldesa Claudia López.



BOGOTÁ

​@BogotaET