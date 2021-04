Lo que usted debe saber sobre la nueva baraja de medidas

Resolvemos las preguntas que usted tenga sobre lo que puede hacer o no este fin de semana de cuarentena general, el pico y cédula, el regreso o salida de Bogotá, el futuro de las clases en colegios y lo que sucederá en Cundinamarca.

4 x 3: ¿Qué puede hacer y qué no este fin de semana?

El modelo 4 x 3 es la nueva estrategia del Distrito para organizar la cuarentena. Hasta la medianoche de este viernes, Bogotá tendrá actividad normal y sin toques de queda. Pero, desde las 00:00 del sábado y hasta las 4 a. m. del martes habrá cuarentena general. Solo se podrá salir a abastecerse, a trabajar (si es del sector de comercio esencial, salud, orden público y vigilancia), a eventos de fuerza mayor y a hacer ejercicio una hora. Es prohibido el consumo de licor.



Si estoy fuera, ¿puedo volver a la ciudad?

Sí, usted puede ingresar a Bogotá bajo la causal de fuerza mayor. De la misma manera, si usted está en Bogotá, pero necesita, de manera urgente, volver a su ciudad, puede hacerlo. Para eso, el aeropuerto y la terminal de transporte funcionarán de manera normal. Pero, el Distrito aclaró que este “no es puente festivo” e hizo un llamado a quienes corresponde a quedarse en casa.

¿Puedo salir a algún municipio de Cundinamarca?

No. "Nosotros tenemos que hacer operativos para ayudarle a Bogotá a que se cumpla esa norma, que los cundinamarqueses no quieran ingresar a Bogotá cuando estén en aislamiento total, ni que los bogotanos quieran salir a Cundinamarca para evadir la obligación de estar en casa", aclaró el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.



¿Se cancelan las clases presenciales en colegios?

La Secretaría de Educación confirmó que el modelo de alternancia “sigue adelante”. Sin embargo, este lunes, al estar la ciudad en cuarentena general, no habrá clases presenciales. “A partir del martes hay retorno a clases con normalidad como se viene haciendo”, indicó la entidad. Con corte al 26 de marzo, 336 colegios oficiales, 1.075 jardines infantiles y colegios privados y 83 instituciones de educación superior están habilitados para retornar.

¿Qué pueden hacer las personas en cuarentena?

- Se puede salir a hacer ejercicio durante una hora y de manera individual.



- No programe salidas a la ciclovía y parques metropolitanos. Estos no abrirán.



- Es permitido sacar la mascota a hacer sus necesidades.



- Las urgencias veterinarias están exceptuadas.



- Las mudanzas se pueden realizar. Se recomienda aplazarlos.



- Cuidadores de niños, adultos mayores y de personas con discapacidad están exceptuadas.

¿En qué sí y en qué no se aplicará el pico y cédula?

Desde ayer, y hasta el 19 de abril, habrá pico y cédula. Las personas que tengan cédulas terminadas en número par no podrán salir los días pares a compras y trámites; y quienes tengan cédulas terminadas en número impar no podrán salir los días impares.



No rige para acceder a servicios de salud y farmacia, hoteles, restaurantes, gimnasios, lugares turísticos, culturales y religiosos y trámites que exijan la comparecencia de dos personas.



¿Cómo funcionarán los servicios de transporte?

- Operarán con normalidad TransMilenio, el SITP y el Metrocable.



- El servicio de taxi está autorizado para funcionar.



- Las plataformas de transporte pueden operar.



- Los servicios de domicilio están autorizados para funcionar.

¿Qué servicios pueden funcionar en la cuarentena?

- Están exceptuados de la restricción los servicios de consultas médicas y odontológicos, que pueden funcionar.



- Los servicios sociales del Distrito para niños y adultos mayores seguirán funcionando.



- Los servicios bancarios, de operadores postales de pago, de compra y venta de divisas, centrales de riesgo.



- También pueden funcionar los servicios de transporte de valores, vigilancia, seguridad privada, de limpieza y aseo de entidades públicas o zonas comunes de edificios, actividades notariales, inmobiliarias y de registro de instrumentos públicos y centros de diagnóstico automotor.

¿Pueden abrir los centros comerciales?

Las grandes superficies, almacenes de cadena y centros comerciales podrán funcionar, siempre y cuando mínimo el 50 por ciento de sus áreas o de su oferta comercial sea de bienes considerados como esenciales o de primera necesidad. En caso de no cumplir este porcentaje no podrán funcionar durante el periodo de restricción.

