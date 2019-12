‘Medida cautelar no frena a Lagos de Torca’

Gran revuelo causó esta semana la decisión del juez cuarto administrativo del circuito judicial de Bogotá sobre el proyecto de desarrollo urbano en el norte de la ciudad denominado Lagos de Torca.

En concreto se trató de unas medidas cautelares sobre la franja de la autopista Norte conocida como AP-2 que impiden que en esta zona (entre la calle 222 a la 235) se realice algún desarrollo urbano hasta que se tome una decisión de fondo sobre la posible afectación ambiental.



Aunque esta determinación significa un revés para el proyecto con el que la Alcaldía de Enrique Peñalosa pretende que a este sector del norte de la ciudad lleguen a vivir entre 350.000 y 432.000 habitantes, no lo suspende en su totalidad.



“Las disposiciones legales que dan vida al proyecto Lagos de Torca, Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, no han sido suspendidas. El proyecto Lagos de Torca no es un plan parcial. Está compuesto por 34 planes parciales, y la medida del juez, que es una medida de precaución, solo toca tres de estos 34 planes”, explicaron desde la fiduciaria Lagos de Torca.



No obstante, el juez consideró que los decretos 008 del 2017 y 049 del 2018, que reglamentaron este proyecto, no excluyeron la zona AP-2, aunque se trataba de un área de reserva.



“El despacho puede concluir con meridiana claridad que los lineamientos fijados para los nuevos desarrollos urbanos que se autorizaron por parte del Distrito Capital en la franja corredor de la autopista Norte coincidente con la zona AP-2 podrían generar una grave afectación al patrimonio natural de la zona”, se lee del auto.



Justamente, mientras esto se define, la principal inquietud ha surgido entre los privados que ya aportaron cerca de 1,7 billones de pesos, representados en 138 hectáreas y 505.000 millones de pesos.



“Para la ejecución de las obras se creó un fondo común supervisado por el Distrito en donde los propietarios de la tierra aportan los terrenos en los que se desarrollarán las obras (vías, parques, viviendas, etc.) y los inversionistas interesados aportan y garantizan la totalidad de los recursos para la construcción y entrega de la infraestructura pública al Distrito”, señalaron los que tienen a cargo el desarrollo del proyecto.



Esto quiere decir que todavía están en pie y avanzando 31 planes parciales que no tienen ningún tipo de acción legal.



“En ese orden, la comunidad que está a la espera de la salida a ventas de los distintos proyectos, puede confiar plenamente en que Lagos de Torca seguirá adelante”, precisaron.



Otro factor que tiene a su favor esta importante iniciativa tiene que ver con que la secretaria de Planeación entrante, Adriana Córdoba, ha mostrado simpatía.

En reciente conversación con EL TIEMPO, la funcionaria designada por Claudia López dijo sobre Lagos de Torca que “es uno de los mejores ejemplos de oportunidad para poder hacer un equilibrio en lo económico y en lo social y en lo ambiental”.



Sin embargo, para llegar a un acuerdo sobre esta disputa, que surgió tras una demanda de nulidad interpuesta por la concejal María Fernanda Rojas, el juez sugirió que haya puntos de concertación entre quienes están involucrados.



“Este operador judicial considera que debe procurarse puntos de concertación en las autoridades ambientales de diferente orden, porque es importante que los proyectos urbanísticos que se efectúen en una de las áreas protegidas allí creadas cuenten con la intervención activa de las mismas”, se lee del fallo.



¿Qué es Lagos de Torca?



La zona reglamentada comprende áreas de las localidades de Suba y Usaquén, y limita por el norte con el municipio de Chía, por el oriente con la reserva del Bosque Oriental, por el occidente con la reserva forestal Thomas van der Hammen y por el sur con las calles 189, 191, 192, 193 y 183.



Contempla la construcción de viviendas VIS y VIP, y está pensado para ofrecer servicios con centros culturales, recreativos, educativos y de salud.



Asimismo, todas las vías deberán contar con ciclorrutas en ambos costados. En las arteriales, los andenes serán de más de 12 metros y en las de barrio, el espacio para el peatón será de más de 2,20 metros.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET