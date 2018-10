‘Estamos en crisis’, médicos de clínica Jorge Piñeros Corpas

Durante el fin de semana, el centro de salud ubicado en la autopista Norte con calle 104A-33 permaneció con letreros en las ventanas y puertas, ya que desde hace ocho meses los médicos, especialistas y enfermeros de la clínica no reciben su salario completo.



“Sin derechos laborales, sin EPS, sin cesantías, sin salario y sin recargos”, son algunos de los mensajes que escribieron los trabajadores del centro médico.

Desde febrero no pagan los dominicales, turnos festivos ni los recargos nocturnos FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Paola Ospina, doctora de la clínica, “desde febrero no pagan los dominicales, turnos festivos ni los recargos nocturnos, y hace dos meses dejaron de pagarles la pensión, la ARL y la EPS”.



Y aunque Esimed S.A. compartió mediante un comunicado que: “La clínica se encuentra abierta y funcionando normalmente con personal de enfermería y médicos suficientes en las áreas de triage, consulta de urgencias y observación”, los usuarios informaron que algunos pacientes están siendo remitidos a otros centros médicos, como el San José (ubicado en el centro de la ciudad).



“Los dejan esperando hasta cuatro horas y al final les dan un papel donde los remiten a otros hospitales”, manifestó Adriana Romero, una mujer que se encontraba en el área de Urgencias, esperando ser atendida.

Sin embargo, la doctora Ospina aclaró que el centro de salud sí está funcionando, el problema es que debido a las condiciones de trabajo muchos especialistas han renunciado y otros doctores están incapacitados.



“Unos compañeros han decidido irse, otros han sido despedidos sin justa causa, pero sea cual sea el caso, a ninguno de los que se han ido tampoco les han pagado su liquidación”, agregó Ospina.



Por lo tanto, algunos trabajadores del lugar ya han impuesto dos tutelas; además, en septiembre, la empresa Esimed fue citada por el Ministerio de Trabajo, pero está no asistió.

Pasamos de atender 800 pacientes a tener 50 FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, ni Medimás ni Esimed les han dado alguna respuesta o solución a los médicos de la Corpas.



Por otra parte, otra de las situaciones que tienen preocupados a los doctores es que ya no hay pacientes: “Nosotros no sabemos qué están haciendo con los usuarios, pero no llegan, pasamos de atender 800 pacientes a tener 50”, informó la doctora Paola.



Por lo tanto, los trabajadores siguen a la espera de una respuesta o de la intervención del Gobierno a fin de resolver la situación.



De acuerdo con ellos, el día de mañana (16 de octubre) se llevará a cabo una manifestación pública de inconformidad a las 7 de la mañana.



SARA DANIELA CAICEDO

Redacción EL TIEMPO ZONA

En Twitter: @sara_caicedo

sarcai@eltiempo.com