Médico que mató a 3 presuntos ladrones tenía salvoconducto

Portando el salvoconducto del arma que usó la noche anterior para disparar contra tres hombres que, presuntamente, iban a robarlo, un médico se presentó a la Fiscalía en la noche del viernes. Al llegar a la sede informó que era él quien había accionado su pistola 9 milímetros contra los hombres que lo iban a atracar en un puente peatonal, en el norte de Bogotá.



Los hechos se dieron en la noche del jueves, cuando, al parecer, el médico iba a ser atracado mientras caminaba por el puente peatonal de la calle 121 con 9.ª, en el barrio Santa Bárbara de Usaquén.

Al principio se creía que se trataba de un escolta o un integrante de la Fuerza Pública, por la pericia con la que disparó contra los ladrones que lo habrían intimidado con un arma de fogueo y cuchillos. Pero las dudas sobre su identidad se despejaron cuando acudió a la Fiscalía, rindió indagatoria y entregó el arma que usó con permiso de tenencia.



Según dijo, vive cerca del lugar donde ocurrieron los hechos y trabaja como médico en una institución de salud.



El hecho revivió el siempre polémico debate sobre cuándo, en situaciones como estas, se está ante un homicidio o un acto de legítima defensa.



Aunque todavía no se conocen todos los detalles de cómo ocurrieron los hechos, abogados penalistas consultados por EL TIEMPO consideran que, con la información disponible, podría argumentarse que el ciudadano que disparó actuó para proteger su vida.



El penalista Francisco Bernate considera que no hay “ninguna” responsabilidad penal atribuible al ciudadano. No obstante, deja claro que las autoridades deben aclarar con él lo que sucedió. Es por esto que, tras la indagatoria, el médico quedó libre, pero sigue vinculado a una investigación penal que deberá determinar si se archiva o no el caso.



El penalista Camilo Burbano dijo que, según se ha conocido, como su arma tenía salvoconducto no sería procedente una investigación penal. Sin embargo, por el hecho de portar la pistola a pesar de estar vigente la restricción de llevar armas en la calle, “eventualmente podría tener un problema desde el punto de vista policial (sanción administrativa)”.



El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, manifestó que ahora sigue una fase en la que se presentarán las pruebas y se reunirán las declaraciones para definir el futuro de la persona que disparó.

“Con base en las pruebas, y teniendo en cuenta que se entregó, a veces frente a estos casos el fiscal puede pedir al juez de garantías que se considere este hecho como un hecho de defensa personal”, explicó.



También se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Dijo que ya tiene todo un reporte sobre lo que ocurrió y que espera los resultados de la investigación. “Tenemos el reporte de lo sucedido y la Fiscalía y la Policía están adelantando la investigación con la persona que legítimamente se defendió”, manifestó López.



El penalista Burbano añadió que para que haya legítima defensa, quien se defiende debe estar ante un ataque “actual, inminente o injustificado” de una o varias personas.



“Los medios tienen que ser proporcionales a la gravedad de la agresión”, afirma. Es decir, la valoración es distinta si, por ejemplo, el hombre se enfrenta a tres niños o a tres adultos armados. No obstante, Burbano considera que aun si no estuvieran armados los agresores, la desproporción de tres contra uno permite afirmar que defenderse con un arma de fuego es proporcional.



Otros elementos que se tendrán en cuenta son el testimonio del presunto cómplice de los tres asaltantes, capturado en el sur de la ciudad, y quien -como se puede ver en imágenes de cámaras de seguridad de la zona- se movilizaba en un automóvil en el que se presume iban a huir después de robar al médico.



También será clave saber quiénes son los fallecidos. Hasta el momento se identificó a uno de ellos, y tenía antecedentes por delitos menores. Vecinos de la zona donde ocurrieron los hechos dijeron que la inseguridad iba en aumento.



El suceso del médico recordó casos como el ocurrido el 30 de enero del 2018, en el que Mario Muñoz, escolta de la UNP, disparó contra un hombre que iba a robar a una mujer en medio del trancón de la autopista Norte. En diciembre del 2018, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó el archivo del proceso porque se trató de un hecho en legítima defensa. Lo mismo sucedió con el escolta que en un fleteo en Medellín disparó contra sus ladrones, hecho en el que accidentalmente una bala terminó con la vida del cantante Fabio Legarda, y en el caso de Richard Cardona, conocido como el imitador de Pipe Bueno, quien mató al hombre que minutos antes había asesinado a su esposa en un hurto.



