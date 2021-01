Médico suma 6 días en huelga de hambre exigiendo convalidar su título

El médico Juan Pablo Ovalle denuncia que ha vivido todo un calvario en busca de que el Ministerio de Educación le convalide la especialización en Cirugía Torácica, con formación en Trasplante Pulmonar, que cursó y aprobó en septiembre de 2019, en La Coruña, España.



Ovalle, de 38 años, es Médico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Tunja, y estudió en el exterior por más de 5 años.



Ovalle completa 6 días de huelga de hambre e instaló una carpa frente a la sede del Ministerio de Educación, en Bogotá, y dice que seguirá durmiendo en el lugar hasta tener una respuesta positiva a su solicitud.



Título oficial de médico especialista en Cirugía Torácica. Foto: Archivo particular



Sostiene que radicó toda la documentación en regla en noviembre de 2019 y que su titulación fue oficial y avalada por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de España y el Hospital Universitario de La Coruña.



“El Ministerio de Educación debía responderme en 15 días si faltaba alguna documentación, pero pasaron 4 meses (hasta marzo) sin tener ningún radicado. Luego, me dijeron que hacían falta unos procedimientos de cirugías que ya había reportado. Ahora, me niegan la solicitud y me dicen que pedirán todo por vía diplomática para alargar el proceso cuando todo lo que yo he entregado es legal”, cuenta.



Ovalle lleva 8 noches en una carpa frente al Ministerio de Educación. Foto: Archivo particular

Ovalle ha emprendido varias tutelas e incidentes de desacato para que el Ministerio de Educación le dé trámite a su solicitud. Sin embargo, a la fecha, no tiene una respuesta positiva.



“Me han negado varias resoluciones y siendo un cirujano torácico el grupo que me evaluó estuvo integrado por un odontólogo, un bacteriólogo y un médico nutricionista, que no tienen nada que ver con mi profesión”, advierte Ovalle.



Juan Pablo Ovalle estudió en el Hospital Universitario de La Coruña Foto: Archivo particular

El médico sostiene que tiene toda la documentación en regla y la experiencia necesaria para obtener el título: “Tuve estancias formativas en el primer centro de trasplante pulmonar de Latinoamérica en Puerto Alegre, Brasil. Estuve en el segundo centro de trasplante pulmonar en Lovaina, Bélgica; y el primer centro de esa especialidad en Viena, Austria. Tengo un récord de 1.400 cirugías, más de 100 extracciones pulmonares y participación en casi 100 trasplantes pulmonares, como primer cirujano o ayudante”, recalca.



ELTIEMPO.COM

