Con el propósito de comparar las hamburguesas de la reconocida cadena estadounidense con las de Punto Burguer, el joven Thomas Pérez, el dueño del canal 'Sin rol específico', se grabó a sí mismo probando por primera vez el icónico producto de la marca de los arcos dorados.



(Le recomendamos además: El cruel crimen que se cometió en un McDonald's con una llamada misteriosa)

Punto Burguer, es una marca local conocida en Bogotá por brindar productos de gran tamaño por bajos precios , por ello, esta tienda se ha vuelto famosa en el centro de la ciudad, en especial entre estudiantes universitarios.



Para hacer una comparación justa, Pérez fue a McDonlad's y probó una de las hamburguesas más icónicas de allí: la Big Mac, que cuesta una total de 23.900 pesos en combo.



Uno de los primeros puntos que destacó el joven con respecto a la hamburguesa de la gran cadena de comida rápida, fue la entrega veloz y sencilla de la hamburguesa, característica que es reconocida por la mayoría de los consumidores de la tienda de origen estadounidense.



(También: ¿Ejercitarse mientras come? La apuesta de McDonald's en China)



Sin embargo, algo que le sorprendió de manera ambigua fue la carne; destacó que la hamburguesa viniese compuesta por doble carne, pero le pareció que la proteína era bastante delgada, tanto así que la comparó con el molipollo.



"Nunca he comido una Big Mac. No sabía que tenía dos carnes y tres panes. Vamos a probar por primera vez la Big Mac. La carne es muy delgadita, parece molipollo", afirmó en su video.



El molipollo es "carne de pollo embutida procesada y condimentada, lista para prepararse sin ningún condimento adicional", según define MacPollo en su página web.



Sin embargo, el joven disfrutó del sabor de la hamburguesa y las papas por lo que se sintió satisfecho con la compra.



(Puede leer: En video: así es Bogota, suburbio ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos)



Posteriormente Pérez se dirigió a probar las hamburguesas de Punto Buguer. En esta tienda también destacó la rapidez del servicio y, sobre todo, el precio, pues la hamburguesa sencilla en combo tiene un precio de 13.000 pesos.



"Comimos dos personas con lo que en McDonald’s comió una", aseguró.



Sin embargo, el joven dijo que la hamburguesa no tenía tan buen sabor, por ello dijo que, si bien es un producto rentable en comparación a McDonald's, recomendaba comer sus hamburguesas con bastantes salsas "el sabor de Punto Burger es bueno, pero no es el mejor. Es para pasar el hambre. Sin salsas, no es que sepa mucho”.

Más noticias en eltiempo.com