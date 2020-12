Mazanas del cuidado e infancia en Bogotá

La actual administración de la ciudad, liderada por la alcaldesa Claudia Lopez, ha lanzado la interesante propuesta de las denominadas “manzanas del cuidado”.



Definidas como espacios físicos de ocho a diez cuadras a la redonda, donde se concentran servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas cuidadoras, este programa reconoce un tema vital para la infancia como lo es su derecho al cuidado.

Han iniciado en dos localidades donde se tiene un alto número de barrios de origen informal con hogares en estratos 1 y 2, como lo son la Localidad de Ciudad Bolívar y la Localidad de Bosa, pero con la meta de lograr que haya al menos una por localidad.



Resalto la importancia de este programa en la defensa del derecho de niños, niñas y adolescentes (NNA) al cuidado, pues infortunadamente las condiciones urbanas y de la vivienda en Bogotá vulneran este derecho, especialmente en los hogares en situación de pobreza.



Así lo pude identificar en mi investigación 'Infancias y ciudades. Una lectura desde las formas de habitar el territorio en Bogotá', en la cual me centré en las condiciones en las que viven los NNA (niños, niñas y adolescentes) de hogares en esa situación, que en muchos casos habitan en barrios de origen informal.



La segregación urbana, que condena a los pobres a vivir con pobres, alejados de los lugares de empleo y de los servicios de la ciudad, ya marca una diferencia respecto a los NNA que viven en hogares sin pobreza.



El manejo del tiempo no es el mismo para los padres, madres y tutores que en los barrios de la periferia de la ciudad deben salir de madrugada a trabajar y regresar en la noche a sus casas, obligados a dejar en muchos casos a sus hijos totalmente solos todo el día.



(Además: En Bosa fue inaugurada la Segunda Manzana del Cuidado)



Esta situación la deben afrontar los hogares que no cuentan con una red de apoyo que les brinde el cuidado a los NNA durante la larga ausencia de sus padres. Los servicios de cuidado para niños y niñas menores de 5 años no tienen en cuenta en sus horarios que los padres o tutores de los pequeños no coinciden con los del servicio, razón por la cual en muchos casos deben dejarlos encerrados en sus viviendas.



Otro problema es el de los niños y niñas mayores de 5 años y los adolescentes, quienes acceden a la oferta pública de educación en la que predomina la media jornada. Esta condición conlleva a que tengan mucho tiempo libre que, cuando sus padres o tutores trabajan y no tienen apoyo de familiares para su cuidado, se convierte en una condición de riesgo. Las redes de microtráfico y de prostitución están al acecho de estos pequeños indefensos que lamentablemente pueden terminar reclutados en su infame esclavitud.



Ahora, las condiciones de las viviendas en las que habitan los NNA de hogares en situación de pobreza, igualmente pueden generar riesgos para sus vidas, tanto en términos de su salud física y mental, como por el riesgo social de un entorno inadecuado para su sano crecimiento.



Unas deficientes condiciones de habitabilidad van a incidir negativamente en su salud e incluso en sus procesos de aprendizaje. Un entorno inadecuado, los puede conllevar a caer en grupos de riesgo.



Es por lo expuesto que celebro que la alcaldesa Claudia López incluya en su agenda de gobierno el tema del cuidado y que empiece por las localidades donde se cuenta con muchos hogares en situación de pobreza. Se necesitan muchas acciones adicionales para mejorar la calidad de vida de nuestros NNA, pero siempre el primer paso es definitivo para iniciar procesos de cambio.

Olga Lucía Ceballos Ramos

Profesora asociada. Facultad de Arquitectura y Diseño de laPontificia Universidad Javeriana.