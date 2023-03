Máximo Noriega fue director del Fondo de Vigilancia Distrital y luego director general del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac) en la alcaldía de la Bogotá Humana. Siempre se promovió como un líder social que trabajaba por una Colombia democrática, humana, en paz, con justicia social y ambiental.



Pero, en días recientes, el nombre de este dirigente político se ha visto envuelto en un escándalo por presunta corrupción que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro; una verdadera polémica que ha levantado polvareda en el escenario nacional.



Hay que recordar que Nicolás fue acusado por su expareja sentimental Day Vásquez de recibir dineros para la campaña de Petro Presidente y para negociar la paz total, con el fin de beneficiar a Samuel Santander Lopesierra, más conocido como alias el Hombre Marlboro, y al ‘Turco’ Hilsaca. Vásquez aseguró que estos dineros finalmente no llegaron a la campaña de Petro y aseguró que Máximo Noriega fue el intermediario para hacerle llegar los aportes a Nicolás.

Samuel Santander Lopesierra, 'El Hombre Marlboro'. Foto: Archivo particular

Lopesierra es un reconocido personaje en la región Caribe, sobre todo en La Guajira, donde lo llamaban en los años 90 como el zar del contrabando de licor y cigarrillos. De hecho, por su largo expediente criminal, fue extraditado en 2003 a Estados Unidos y liberado el 16 de agosto de 2021.



Su camino por el bajo mundo del contrabando lo hizo merecedor de su apodo de ‘el Hombre Marlboro’. Es reconocido como uno de los contrabandistas con más poder de acción criminal hasta su detención y extradición en 2003.

Noriega, por su parte, ha sido pieza clave del movimiento político Colombia Humana en el Atlántico. Usó la campaña presidencial de Gustavo Petro para lograr la Gobernación del departamento. Como precandidato se le vio visitando los municipios para promover su aspiración. Utilizaba el eslogan ‘el Pacto es lo Máximo’.



Es abogado y contador público, egresado de la Universidad del Atlántico y tiene una maestría en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad del Norte. Este político ha estado vinculado al Polo Democrático Alternativo. Trabajó como director de Tránsito en la primera Gobernación de Eduardo Verano y fue coordinador de la campaña de Petro en el Caribe en 2010.

En Barranquilla fue concejal, subsecretario de educación, jefe de control interno de esa cartera, subdirector de tránsito distrital, asesor de la Asamblea Departamental del Atlántico y subsecretario de participación ciudadana.



Luego del escándalo no tardó en pronunciarse. “Para mantener el poder a toda costa usan una guerra sucia tan cruenta y violenta, incluso destruyendo familias y personas que nos hace preguntarnos ¿Por qué les desespera tanto que el Pacto Histórico en el Atlántico les gane Gobernación y Alcaldías? No es justo. Jueguen limpio”, aseguró Noriega.



Añadió que “pese a este intento de burdo montaje, en el que pretendieron afectarme un daño colateral, mi aspiración y mi dignidad siguen incólumes. Seguimos decididos a lograr un Atlántico Al Máximo”.



Agregó que “ni antes, ni durante, ni después de la campaña que eligió a Gustavo Petro como presidente, he recibido, gestionado o recaudado aportes, recursos económicos o contribuciones para su campaña y/o su presidencia. Nunca me encontré con el diputado Nicolás Petro, ni tuve reuniones o contactos con las personas que han sido mencionadas, ni con ninguna otra, con el objetivo de recibir dineros o prebendas de algún tipo”.

Miembros del Pacto Histórico le han pedido a Máximo Noriega Rodríguez, uno de los presuntos implicados en los hechos, que desista de su aspiración a la Gobernación del Atlántico. Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, fue uno de los que le pidió al precandidato a la Gobernación del Atlántico que desista de esa aspiración. “Dadas las acusaciones en las que se ve involucrado Máximo Noriega, quien aspira ser candidato por mi partido, Colombia Humana, para la gobernación del departamento del que soy representante, le exijo públicamente que desista de su aspiración en pro del proyecto progresista”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com