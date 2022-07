Mauricio Zambrano es, a todas luces, un depredador sexual. Sus víctimas relatan que se valía de su posición de poder como profesor de educación física y fútbol del colegio Marymount para someterlas. No solía usar la fuerza bruta, pero las manipulaba de tal forma que las hacía sentir como las ‘elegidas’.



El escenario de sus aberrantes comportamientos fue ni más ni menos que uno de los colegios más prestigiosos de Bogotá, el primero de los tres que fundaron en Colombia las religiosas del Sagrado Corazón de María. Comenzó a funcionar en 1948 como parte de la expansión del arduo trabajo de esta comunidad en todo el mundo.



El agresor es un hombre que sobrepasa los 50 años, de aspecto y expresiones juveniles, de barba poblada y sonrisa envolvente que buscó la complicidad de un entramado social acostumbrado a mirar para otro lado, o por lo menos eso dicen sus víctimas. Llevaba más de 10 años en el plantel escogiendo uno a uno sus objetivos, niñas en etapa de crecimiento, con cambios emocionales, inseguridades, en la cabeza del depredador: presas fáciles. Otra era su vida paralela, tiene esposa e hijos y era visto como todo un padre de familia entregado.



Pero hubo un caso que rebosó la copa y que destapó la olla podrida, proceso que luego apoyaron otras voces hasta ese momento anónimas. El abogado penalista Fabio Humar, quien fue contratado por una angustiada familia, llegó a los estrados judiciales por el caso de una menor de 14 años quien cursaba grado séptimo.



Ella le contó a un familiar que, manipulada por el docente, había tenido relaciones sexuales con este en el cuarto de los balones del plantel, también en una bodega contigua a la oficina del maestro y que esta misma situación se habría presentado en varias ocasiones, la última vez entre el 20 y el 21 de diciembre de 2021. Luego este, sin dudarlo, le narró todo a la madre de la niña, quien recibió todo el apoyo y la protección de su progenitora.

La denuncia es un completo horror para la familia. Todo había ocurrido en los horarios de clase, en las instalaciones del plantel por donde circulan directivas y profesores, en el lugar donde pensaron que la estudiante iba a estar segura. Radicaron de inmediato la denuncia y se activaron todos los protocolos, incluido el código blanco. “Durante el proceso pudimos evidenciar que la niña no estaba en la capacidad de entender los hechos. Fue completamente manipulada por el profesor”, dijo Humar, quien habló con EL TIEMPO.



Pero quizás lo que más sorprende a esta familia y al abogado defensor es la forma en la que actuó el colegio. “Creemos que ellos tienen que asumir su responsabilidad en este caso. Estamos pendientes del escrito de acusación, pero ya hay una orden de captura en contra de Zambrano, es prófugo, no sabemos en dónde está. Él y el colegio deben responder por este caso”, agregó Humar. Mientras tanto, la víctima padece los daños psicológicos por lo que pasó. No es fácil entender que se cayó en las redes de un depredador. “Este es un caso atroz. Pero el punto de fondo es que todo ocurrió bajo la mirada de los miembros y directivos de un colegio. Por este caso fue retirada de sus funciones la rectora del Marymount. Todos los responsables deben pagar”, dijo Humar.



Tras la cascada de señalamientos, la junta directiva decidió retirar del cargo de rectora a María Ángela Torres el 28 de febrero de 2022. Fue la primera cabeza que cayó por este caso, pero las investigaciones continúan.



“Se cuenta con más de 30 elementos de material de prueba que dan cuenta de una acción no consentida de la víctima con el docente y la necesidad de la medida ante la gravedad de la conducta”, explicó el ente acusador en la audiencia donde se legalizó su captura.



Los delitos por los cuales fue presentado ante un juez fueron acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado.



Luego de un trabajo articulado entre las víctimas y la Fiscalía, se logró que un magistrado de segunda instancia revocara la libertad que se le había otorgado a Zambrano.

La manipulación

Zambrano sabía exactamente cómo actuar para ganarse la confianza de sus alumnas. Primero escogía a su víctima y luego la buscaba hasta ganarse la admiración de la estudiante para luego hacerla sentir que era la elegida. Creaba un falso ambiente de amistad como si tenerla fuera un premio. Las estudiantes encontraban en él una especie de refugio en donde llenaban todos sus vacíos emocionales. El docente haciendo el papel de confidente lograba llevarlas hasta el final con sus engaños y en el peor de los casos ese final era un abuso sexual.

Mauricio Zambrano habría abusado sexualmente sus estudiantes. Foto: Twitter de César Melo

Solo hasta que salió a relucir la denuncia del abogado Humar otras voces comenzaron a sonar. Algunas de ellas quedaron plasmadas en una carta llena de pasajes sobre el comportamiento de Zambrano escrito por exalumnas del Marymount de diferentes promociones. “No es la primera vez que este profesor se involucra con una alumna o que hace comentarios abusivos”, dice la misiva.



En las excursiones, dicen alumnas de la promoción 2013, lo veían dormir con estudiantes y durante las jornadas escolares eran muy comunes los comentarios de este docente sobre el cuerpo de las niñas: “Eres muy linda para jugar fútbol”, “tienes cuerpo de niña chiquita”, “tienes los senos más grandes de todos”, “tuve un sueño húmedo contigo”.



Otras incluso no dudaron en decir que Zambrano utilizaba las instalaciones del colegio para tener relaciones sexuales con niñas menores de 14 años cuidándose de que estos espacios no estuvieran supervisados con cámaras de seguridad y que a otras las invitaba a otros espacios externos al colegio.



Graduadas de la promoción 2017 también participaron de esta carta. Una estudiante denunció que fue acosada sistemáticamente y que el colegio, lejos de tomar decisiones por su denuncia, ascendió al profesor como director de grupo. Otra contó que la primera vez que hizo comentarios inapropiados fue cuando tenía 11 años. “Después de una clase nos dejó poner música. Hizo un comentario pasado, dijo que él solo iba a perrear con una niña y después miraban qué pasaba”. Recuerdos hay muchos, pero en este caso serán las denuncias formales las que determinen qué le espera al docente.



¿Qué le espera?

En este momento Mauricio Zambrano no es más que un prófugo de la justicia. La Fiscalía no descarta la posibilidad de solicitar circular roja a la Interpol que permita su captura y ha venido sonando la idea de dar recompensa por quien dé información sobre su paradero. Hay que recordar que un juez revocó la libertad que se le había otorgado al sindicado, pero después de esta diligencia las autoridades le perdieron la pista y hoy es prófugo.



El profesor Zambrano había sido dejado en libertad el 10 de marzo pasado por el juez 28 de Bogotá, un día después de haber sido capturado en el barrio Roma de la localidad de Kennedy, pero Polidoro Bernal negó el pedido de medida de aseguramiento en centro carcelario solicitado por la Fiscalía, tras desestimar los argumentos y evidencias del ente acusador.



Luego de esta decisión, que sorprendió a muchos, la Fiscalía apeló al considerar que tenían suficientes pruebas técnicas y forenses para que Zambrano fuera cobijado por la medida intramural.



Hoy se busca por cielo y tierra a este docente y se teme que haya cruzado fronteras, lo que hace más difícil que pague por los delitos que cometió.





Carol Malaver

Subeditora Bogotá

carmal@eltiempo.com

En Twitter: @carolmalaver

