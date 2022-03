Mauricio Zambrano, el hombre señalado de acosar y abusar sexualmente de 20 estudiantes del colegio Marymount cuando era docente, quedó en libertad en la mañana de este jueves luego de que un juez considerara que no era necesario dictar medida de aseguramiento en su contra.



Zambrano trabajó en el colegio Marymount durante más de 14 años como profesor de Educación Física y entrenador del equipo de fútbol de la institución. Además, en varias ocasiones llegó a ser director de curso.



En la página web del colegio aún se encuentran fotografías del exdocente cuando era el encargado de la selección deportiva del colegio.



"Mauricio era un manipulador que intentaba convertirte en cómplice y esto genera una culpabilidad. Siempre me amenazaba con que me iban a sacar del colegio y no podía comentarlo con mis amigas”, señaló días atrás Laura Giraldo, egresada del Marymount.



De acuerdo con el relato de varias exalumnas, este sujeto solía acompañar a sus estudiantes a las excursiones que organizaba el colegio, y en varias de ellas, su conducta era inapropiada.



"Exalumna de la promoción 2017 que hacía parte de la actividad extracurricular de fútbol, denunció que este profesor la acosó sistemáticamente, y luego de denunciar ante rectoría, no solo no se tomaron medidas, sino que además Zambrano fue nombrado director de grupo tres semanas después", se lee en un documento publicado por exalumnas del colegio.



Además, este sujeto habría usado las instalaciones del colegio para, presuntamente, abusar de las menores.



"Hacía uso de las instalaciones del colegio para tener relaciones con alumnas menores de 14 años en repetidas ocasiones, llevándolas a lugares donde las cámaras no tenían rango, y diciéndole que no le contara a nadie", se lee en uno de los apartados del documento sobre un caso ocurrido en 2013.



Mauricio Zambrano renunció a su cargo el 24 de febrero de 2022, luego de que la rectora del colegio, María Ángela Torres, lo separara de su cargo.



Sobre la captura, EL TIEMPO pudo establecer que fue realizada en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, lugar en donde el presunto agresor se refugiaba. Zambrano continuará vinculado al proceso en libertad. Por su parte, la Fiscalía buscará apelar la decisión.

