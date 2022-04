Tres anillos de seguridad son los que separan la vía que de Bogotá conduce a la Calera de la entrada principal del conjunto residencial que habitaba Mauricio Leal antes de su muerte. Al ingreso, sin siquiera anunciarlo, un hombre de seguridad prevenido preguntó -¿a dónde se dirige? ¿Viene de la prensa?-. Ambos sin querer respondernos el uno al otro dijimos, para la casa del difunto. Sin nombres, sin mayores descripciones, él sabía el objetivo de la visita y yo, ya tenía claro lo difícil que sería ingresar.



Obras de arte, joyas, documentos y efectos personales fueron inventariados por la SAE. Foto: EL TIEMPO

Tomó una foto del carro, de mi identificación y me respondió, “siga, pero no creo que sea posible”. No dijo más pero lo vaticinó. De ahí en adelante, por casi dos kilómetros y en medio de un bosque seco que parece de película, desde el que se refleja la sabana de Bogotá, se empezaron a asomar una tras otra imponentes casas, pero al tiempo, cada tanto en el camino, hombres de seguridad privada que custodian la llegada al prestigioso bosque residencial.



Entre las montañas, y al final del camino, una portería que encaja perfecto con el ecosistema del bosque, de colores tierra, amarillos y marrones, que a su vez, parece desolada por la inmensa tranquilidad que la rodea, es la puerta de entrada al lujoso condominio al que entró por última vez Mauricio Leal y su madre el 21 de noviembre de 2021. Nunca más salieron de ahí.

Cerca de 20 funcionarios de la SAE clasificaron y embalaron las pertenencias de las dos víctimas y del confeso asesino. Foto: EL TIEMPO

En ese lugar se siente la paz absoluta, no hay ruido. La gente habla casi susurrando y muy poco se ven los transeúntes deambular cerca de la zona. En la entrada principal, son cerca de seis celadores que custodian el ingreso al condominio. Uno, cada tanto, pasa revista para cerciorarse que extraños no merodeen las inmediaciones y regresa a su posición inicial.



“Tiene que esperar, estamos consultando si nos autoriza su ingreso” me dice una de las mujeres que vigila. Amable, con voz serena, pero preocupada, y visiblemente tensionada por la situación, me repite lo que kilómetros antes ya se había dicho “yo, lo veo muy complicado pero igual espere”.



Entre tanto, salen e ingresan carros lujosos, todos con vidrios oscuros que no permiten ver al pasajero, a quien los conduce, pero que entre ellos y con los guardas se pueden identificar plenamente así no se vean. El ambiente se empieza a poner tenso, y aparece más personal de seguridad. Desde la caseta de servició me hace señas la mujer, me acerco, “su permiso fue denegado, no puede ingresar y no le podemos ayudar más”, me dice.

Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, Foto: Redes Sociales

En medio de una breve conversación bajo la mirada penetrante de otros vigías me cuenta que todo está tranquilo, que desde hace tres meses ni la Policía ni la Fiscalía han vuelto al lugar. “Al principio la gente tenía los pelos de punta, todos hablaban de lo que pasó, pero al tiempo, nadie quería saber más detalles. Todos los días se sabía algo nuevo, algo peor. Ahora es como si nada, eso ya pasó”, comentó.



A lo lejos, desde el interior del conjunto, un hombre alto, de aparente edad por sus canas dice “hace un tiempo venían muchos medios, espectadores y gente que quería ver lo que había pasado, y se permitió, pero ya no se puede más, la gente quiere estar tranquila y pasar la página de lo que ocurrió. Ya no se puede entrar”.



Como si todos tratasen de proteger la memoria de Mauricio Leal y su madre, son implacables al afirmar que ahí ya no hay más que ver, que la casa sigue deshabitada y que probablemente se tarden mucho en lograr un arriendo. “¿quién va a querer vivir ahí? me pregunta, entre risas, la celadora, -no Dios mío, es muy terrible yo no podría-”



Aunque son muy pocos los que ahora quieren hablar del tema, si hay quienes sienten que el macabro asesinato de Leal tuvo un efecto colateral hasta para quienes no tenían nada que ver con él y su historia familiar.

“Yo creo que a todos nos cambió un poco la vida lo que sucedió aquí. No solo porque fue impactante saber que lo que mostraban en las noticias había ocurrido a unos pocos metros de nuestras casas, sino porque además, en algún momento creímos que iba a ser difícil poder seguir viviendo aquí. A mí, por ejemplo, ya no me gusta decir donde vivo, me parece incómodo por las preguntas que sé que vienen después de que escuchan el nombre del lugar”. Así lo contó un hombre que vive en el condominio y que prefirió guardar su identidad.



Lo cierto, es que aunque el lugar está custodiado y el acceso es restringido, sobre la casa de Maito, como lo llamaban sus más allegados, hay toda una atmósfera de cuidado y respeto por lo que allí sucedió, pero también, es evidente que alrededor de la casa 18 del condominio se construyó un mito que todavía corre entre los trabajadores del lugar.



“La gente está cansada de que ahora solo reconozcan el conjunto por las cosas horribles que pasaron en esa casa. Se pide que no lo nombren, que no le mencionen, pero es imposible porque todo el mundo quería saber dónde vivía Mauricio Leal y su familia” contó una trabajadora doméstica de una de las casas vecinas.



Adentro, la gente está en calma, cada uno en sus cosas, se respira tranquilidad pero todos recuerdan que ahí pasó algo grave. “Aunque uno ya no lo menciona y la tensión bajó, uno siente cosas, como que todavía no lo puede creer, pero todo es en silencio, nadie comenta nada, pero caminando uno si oye cositas”, añadió.



Jhonier Leal confesó el doble homicidio. La próxima audiencia para definir condena será el 22 de abril. Foto: Fiscalía General de la Nación

Ante la insistencia por querer ingresar al lugar, los hombres y mujeres de seguridad, se postran atentos en la portería tan firmes como la orden que les dieron de no permitir el acceso de más medios ni curiosos al condominio. Al fin de cuentas, para los residentes del condominio “la vida sigue y hay que respetar” como lo señaló otro de los guardas.



De regreso hacia la vía principal, es imposible no detenerse a contemplar desde la distancia la inmensidad del lugar donde vivía la familia Leal, donde transcurría la vida diaria no solo de las dos víctimas y su confeso asesino, sino además, las historias de cientos de familias, que sin querer, resultaron trastocadas por un homicidio inesperado y sangriento que conmocionó a la ciudad.



Y aunque la aparente verdad jurídica ya fue cantada, lo cierto es que entre los árboles y casas que envuelven el imponente conjunto de mansiones todavía se especula sobre lo que pudo o no pasar la noche del 22 de noviembre, cuando luego de recorrer esos mismos senderos, desde la entrada principal hasta la casa 18, Jhonier Leal tomó la terrible decisión de acabar con la vida de su madre y de su hermano, Mauricio Leal.

Al final, de regreso a la carretera, el mismo hombre del inició, con sonrisa pícara y un gesto de despedida con la mano me dijo, “se lo anticipé, era muy difícil”. Suben los vidrios y continúo el camino de regreso a la ciudad.



REDACCIÓN EL TIEMPO