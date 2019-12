Claudia López y Angélica Lozano ya son esposas

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano se casaron este lunes en una ceremonia privada en el restaurante Céntrico, en el piso 41 del centro comercial San Martín, en la carrera 7.ª con calle 32.

“Es una cosa muy chiquita, la hemos organizado en dos semanas, entonces te imaginarás que no es el gran evento, es una ceremonia con nuestra familia, nuestros hermanos, los amigos más íntimos y con Lucky (su mascota), que -obvio- es parte de la familia”, dijo López ayer. No obstante, uno de los asistentes a la ceremonia calculó en más de 100 el número de invitados. EL TIEMPO trató de precisar esta cifra, pero la administración del lugar dio a conocer que firmó un acuerdo de confidencialidad.

López y Lozano se conocieron en 2007 y desde entonces han compartido importantes desafíos juntas, como la consulta anticorrupción del año pasado y, más recientemente, el histórico ascenso de López a la Alcaldía de Bogotá.



La boda se planeó tan rápido que los detalles tuvieron que acomodarse sobre la marcha. De hecho, López confesó que el vestido fue un tema difícil de resolver. Una imagen que circuló en redes sociales, de varias que tomó el prestigioso fotógrafo Raúl Higuera, dejó ver que el color elegido fue el blanco. Y el diseñador, Ángel Yáñez.



Aunque se especuló que el matrimonio civil se iba a realizar en la Notaría 69, finalmente se decidió que la notaria María Inés Pantoja se trasladara al restaurante, en el centro de la capital, donde hacia las 10 de la noche estas dos bogotanas se juraron amor eterno.



“Angélica es la mujer de mi vida, el amor de mi vida, un ser maravilloso; me siento infinitamente honrada de que ella quiera compartir su vida conmigo”, dijo López sobre su hoy esposa.



(Lea también: La foto de Claudia López y Angélica Lozano en traje de boda)



En su conversación con EL TIEMPO, la alcaldesa electa también explicó que tomaron la determinación de casarse de manera un poco apresurada porque en los próximos cuatro años, al frente de la capital del país, “iba a ser muy difícil”. Después de la ceremonia civil hubo momento para el baile. “Me encanta bailar y casi nunca tengo la oportunidad. Hicimos una play list para divertirnos un ratico”, anticipó López.



Sobre la posibilidad de que a su hogar llegue un hijo, confesó que es un sueño de las dos, pero que si no ocurre, igual serán felices.



Desde el matrimonio del entonces alcalde Antanas Mockus con Adriana Córdoba –quien será la secretaria de Planeación de Claudia López–, en 1996, la boda de un mandatario local no generaba tanto interés.



(Le recomendamos: HABLA LA ALCALDESA ELECTA)



En aquella ocasión, la pareja llegó a lomo de un elefante, con un letrero de ‘recién casados’, al circo de los Hermanos Gasca, donde tuvo lugar la insólita ceremonia.



El nuevo matrimonio se refirió a todos los que han enviado mensajes de felicitación por esta nueva etapa que comienza. “Le agradezco mucho a toda la gente que nos ha enviado toda suerte de mensajes bellos, oraciones, bendiciones, luz, buena energía; ¡muchas gracias!”, concluyó López.

Van 970 bodas LGBTI

El 28 de abril del 2016, la Corte Constitucional avaló el matrimonio entre parejas de mismo sexo, aceptando varias tutelas de personas cuyas uniones no habían sido reconocidas con ese nombre, sino únicamente bajo la figura de una unión solemne.



Desde entonces se han realizado en Colombia 970 bodas entre parejas del mismo sexo, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, con corte a noviembre.



El año con más bodas fue el 2016, precisamente cuando el alto tribunal les dio la luz verde a estos matrimonios, considerando que poner sus uniones en una figura distinta de la que tienen los heterosexuales “desconoce sus derechos fundamentales a la igualdad, la libertad y a no ser discriminados”.



La ciudad en donde más parejas del mismo sexo se han casado es Bogotá (258), seguida por Medellín (240), Cali (92) y Pereira (79). El número de bodas LGBTI sigue siendo pequeño comparado con las heterosexuales. Desde el 2016 se han casado 200.000 parejas de distinto sexo.

BOGOTÁ

EL TIEMPO