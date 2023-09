En Bogotá todos y todas pueden acceder a la educación, pues hay cupos disponibles en esta nueva temporada de matrículas 2024. La Secretaría de Educación (SED) dio a conocer el paso a paso del proceso para estudiantes nuevos, traslados y continuidad. Además, anunció que hubo una modernización del proceso para facilitar el ingreso.

Paso a paso

Facebook Twitter Linkedin

Paso a paso de matrículas 2024. Foto: Secretaría de Educacion

Tenga siempre a la mano el documento de identidad del estudiante y del acudiente, un recibo de servicio público de la vivienda, un número celular y correo electrónico. ¡Es muy importante que ingrese su número celular y correo electrónico correctamente, así estará recibiendo información personalizada de su solicitud!



Toda asignación de cupo escolar se realiza de acuerdo con la disponibilidad existente. Será alertado al momento de diligenciar el formulario, cuando se seleccione colegios oficiales muy solicitados y con pocos cupos, con el propósito de cambiar o agregar más opciones.



Ordene según la preferencia las opciones de colegios a solicitar, es muy importante que sean mínimo tres y máximo diez. Tener en cuenta que, en caso de ser asignado en alguno de los colegios solicitados, no aplicará para el Programa de Movilidad Escolar.



El proceso para estudiantes nuevos y antiguos termina al FORMALIZAR LA MATRÍCULA, de manera presencial en el colegio oficial asignado y aceptado. Si no realiza todos los pasos no será efectivo el proceso.

Estudiantes nuevos

Facebook Twitter Linkedin

Edna Bonilla Seba, secretaria de educación, explicó el paso a paso de matrículas 2024. Foto: Archivo particular

Paso 1:

SOLICITE CUPO ESCOLAR NUEVO

ingresando a: www.educacionbogota.edu.co

Opción MATRÍCULATE AQUÍ botón“NUEVO”

Para grados de preescolar del 01 al 30 de septiembre del 2023.

Para grados de primero de primaria en adelante del 1 de septiembre al 30 de octubre del 2023.



Paso 2:

CONSULTE EL RESULTADO Y ACEPTE EL CUPO ASIGNADO en la misma página y dentro de 5 días hábiles posteriores a la publicación, se realizará de manera progresiva:

Para grados de preescolar (prejardín, jardín y transición) Del 23 de octubre al 5 de diciembre del 2023.

Para grados de primero de primaria en adelante Del 19 de diciembre al 19 de enero del 2024.



Paso 3:

FORMALICE LA MATRÍCULA:

Acérquese al colegio asignado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la ACEPTACIÓN DEL CUPO ¡Lleve la documentación requerida!

Si no acepta la asignación del cupo escolar o formaliza la matrícula dentro de los tiempos establecidos, se entenderá que no está interesado(a) en el cupo y este se liberará.

Recomendaciones especiales:

Recomendaciones especiales para estudiantes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales o trastornos específicos en el aprendizaje escolar y el comportamiento

Estudiantes con discapacidad

Adjuntar el diagnóstico médico sobre la discapacidad emitido por el sector salud y si cuenta con el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) o el informe pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial, la podrá adjuntar al momento de formalizar la matrícula.

Estudiantes con capacidad o talento excepcional

Adjuntar la valoración o informe pedagógico que dé cuenta de la posible capacidad y/o talento excepcional, que permita identificar el potencial de aprendizaje y el campo de talento del estudiante.

Estudiantes con capacidad o talento excepcional

Adjuntar la valoración o informe pedagógico que dé cuenta de la posible capacidad y/o talento excepcional, que permita identificar el potencial de aprendizaje y el campo de talento del estudiante.

¿Y si no se hace a tiempo?

Quienes no realicen la solicitud a tiempo o dejen liberar el cupo asignado

tendrán una nueva oportunidad de realizarlo, de la siguiente manera:



- De manera virtual, diligencia el formulario.

- De manera presencial agende cita para ser atendido en las Direcciones Locales de Educación o acércate a los colegios oficiales.

Para grados de preescolar

Entre el 6 de diciembre y el 15 de diciembre del 2023



Para todos los grados

A partir del 19 de enero del 2024



Formalice la matrícula y acérquese al colegio asignado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la publicación de cupo asignado. Lleve la documentación requerida.

Traslados

Ingrese a: www.educacionbogota.edu.co

​Opción MATRICÚLATE AQUÍ botón “TRASLADO”

Para grados de preescolar entre el 03 y el 13 de octubre del 2023.



Para grados de primero de primaria en adelante entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre del 2023.



El formulario solo habilitará las opciones de colegios con CUPOS DISPONIBLES para el grado de ingreso del estudiante. Si no encuentras el colegio deseado es porque no tiene disponibilidad para hacer efectivo el traslado.



Formalice la matrícula y acérquese al colegio asignado dentro de los cinco (5) días hábiles después de realizar la solicitud. Lleve toda la documentación.



Si no formaliza la matrícula, el traslado no es efectivo y el estudiante continuará en la misma institución en la que se encuentra matriculado actualmente.



Si necesitas realizar un cambio de jornada o sede, la solicitud debe realizarse de manera presencial en el colegio que está matriculado el estudiante.

Estudiantes antiguos

Ingrese a : www.educacionbogota.edu.co



Opción matricúlate aquí botón inscripción para la asignación de beneficios de permanencia escolar del 12 de octubre al 30 de noviembre de 2023.



Formalice la matrícula según las indicaciones dadas por el colegio oficial.



Formalice la matrícula según las indicaciones dadas por el colegio oficial.

Canales de atención:

Virtuales:



Cuatro canales virtuales de atención que tienen como función brindar la orientación necesaria en los trámites y solicitudes de las y los ciudadanos:



Línea de atención telefónica 601 3241000



Chat virtual ubicado en la página www.educacionbogota.edu.co



Línea 195



Correo electrónico:

contactenos@educacionbogota.edu.co



Presenciales:



Se ofrecerá atención presencial a las familias que no logren realizar de manera virtual este proceso, podrán acercarse entre el 6 y 15 de diciembre de 2023 para Preescolar y desde el 19 de enero 2024 para todos los cursos a:



La Dirección Local de Educación más cercana con agendamiento previo a través de la página www.educacionbogota.edu.co opción “agende su cita para atención personalizada".



SuperCADE de Bosa, Suba, Manitas en Ciudad Bolívar y SuperCADE Américas en Kennedy de 7:00 am a 4:30 pm.

REDACCIÓN BOGOTÁ