Madres, padres de familia, acudientes y estudiantes ya pueden asegurar un cupo para el próximo año en los colegios oficiales de Bogotá. El proceso de matrículas 2023 abrió con más de 122 mil cupos disponibles para todas y todos, sin importar su género, condición migratoria, pertenencia étnica o tipo de discapacidad.

De estos, 43.565 son para educación preescolar, 64.572 corresponden a los grados de primero a once, 987 están disponibles para los grados de aceleración del aprendizaje, mientras que 13.173 son para la educación por ciclos.

Bosa (15.653), Kennedy (15.435), Engativá (12.466), San Cristóbal (11.915), Usme (11.401) y Ciudad Bolívar (10.097) son las localidades de la ciudad que tienen mayor disponibilidad de cupos, respondiendo a las necesidades de oferta educativa propias de estas zonas de Bogotá.

Una de las mejores noticias es que más de 10 mil estudiantes de preescolar en adelante estrenarán seis colegios que estaban en obra y ya están habilitados en el proceso de solicitud de cupo.

En la localidad de Bosa las instituciones Esmeralda Arboleda Cadavid, Laura Herrera de Varela y Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo recibirán a 7.430 estudiantes del suroccidente de la capital.



En Engativá los colegios Abel Rodríguez Céspedes y Lucila Rubio de Laverde beneficiarán a 2.130 niñas niños y jóvenes. Por su parte, en la localidad de San Cristóbal, el colegio Gloria Valencia de Castaño, atenderá a 1.065 estudiantes.

“No hay ninguna excusa para que nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes se queden sin estudiar. Esta es una tarea de todos y todas, así que invito a las familias a realizar sus solicitudes a tiempo y a estar al tanto de los canales de comunicación para realizar los diferentes procesos”, señaló Edna Bonilla Sebá, secretaria de Educación del Distrito.

Estas son las fechas de la temporada de matrículas



1. Realice la solicitud: Hasta el próximo 3 de octubre



Ingresando a www.educaciónbogota.edu.co: oprimir la opción MATRICÚLATE AQUÍ + clic en el botón “Cupo escolar nuevo”. Las familias pueden elegir y ordenar las opciones de colegios de acuerdo con su preferencia. Es muy importante que sean mínimo tres y máximo diez para la asignación de cupo.



2. Consulte el resultado y acepte el cupo asignado: dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación del resultado.



- Para grados preescolar: entre el 11 de octubre al 28 de noviembre del 2022.

- Para grados de 1° de primaria en adelante: entre el 14 de diciembre del 2022 al 17 de enero del 2023.

El proceso se realiza a través de la misma página web: oprimir la opción “Consulta y acepta el cupo asignado”.

Si la familia no acepta el cupo se entenderá que no está interesada y se liberará.



3. Formalice la matrícula

Asistiendo al colegio oficial asignado dentro de los cinco días posteriores a la aceptación del cupo. Si la familia no formaliza la matrícula a tiempo se entenderá que no está interesado(a) y se liberará el cupo.

Solicitud de traslados entre colegios oficiales:

1. Realice la solicitud de traslado: del 11 de noviembre al 11 de diciembre del 2022 ingresando a www.educaciónbogota.edu.co: oprimir la opción MATRICÚLATE AQUÍ + clic en el botón “traslados entre colegios oficiales”. El formulario habilitará una opción de colegio oficial que cuente con cupos disponibles en el grado requerido. De no ser así, la opción de institución no aparecerá y no procederá su solicitud.



2. Formalice la matrícula asistiendo al colegio oficial solicitado: dentro de los cinco días hábiles siguientes al día que hizo la solicitud.

Si la familia no formaliza la matrícula, el traslado no se hará efectivo y el estudiante continuará en la misma institución en la que se encuentra matriculado actualmente.

Continuidad en el mismo colegio oficial

Los estudiantes antiguos que quieran continuar en la misma institución educativa deben formalizar la matrícula entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de enero de 2023 en el colegio oficial.



Además, es fundamental que se inscriban para la asignación de beneficios de permanencia escolar entre el 12 de octubre al 30 de noviembre del 2022:

Ingresando a www.educaciónbogota.edu.co + opción MATRICÚLATE AQUÍ + botón “actualización de solicitud de beneficios de permanencia escolar”.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones



• Es importante recordarles a las familias que el proceso termina una vez se realice la formalización de la matrícula, NO antes. Para ello, deberán realizar las solicitudes a tiempo y estar al tanto de los canales de comunicación cómo la página web, celular y correo electrónico, para conocer los resultados y formalizar la matrícula.



• Toda asignación de cupo escolar se realiza de acuerdo con la disponibilidad existente. Las familias serán informadas cuando estén seleccionando colegios oficiales muy solicitados y con pocos cupos, con el propósito de que cambien o agreguen más opciones.



• Para el caso de la solicitud de cupo nuevo las familias pueden modificar el formulario diligenciado las veces que deseen y se tendrá en cuenta a la última versión guardada hasta el 3 de octubre del 2022.



• En el caso de no contar con disponibilidad en ninguna de las opciones seleccionadas, se asignará el colegio que cuente con cupo más cercano a la vivienda del estudiante y se evaluará la posibilidad de otorgar beneficio de movilidad escolar.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Escríbanos a carmal@eltiempo.com