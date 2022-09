Un niño de 13 años del colegio San Rafael, en la localidad de Kennedy, estaría siendo víctima de un grave caso de matoneo. De acuerdo con su madre, quien realizó la denuncia, otros menores estarían amenazando a su hijo con armas blancas dentro de la institución y además, en varias ocasiones le habrían robado sus pertenencias.



“Muchas madres me han dicho que han tenido el mismo inconveniente, por eso yo no entiendo por qué el colegio no hace nada. Ya estuve en el ICBF y en la Fiscalía y los profesores no hacen nada”, señaló la acudiente del menor agredido.



Según la denunciante, el menor fue agredido nuevamente el pasado jueves. “Con un ojo hinchado y con sangre en la cara se acercó a un profesor y él le respondió que estaba ocupado”, agregó la madre del estudiante.



La Secretaría de Educación señaló que ya tiene conocimiento sobre el caso y que activará la ruta de atención correspondiente.



“La entidad hace un llamado a la madre involucrada a que dé a conocer la situación con la institución educativa, para activar todos los protocolos de atención correspondientes, y avanzar con los compromiso de convivencia establecidos”, manifestaron.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Miguel Porras.

