La muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez el 8 de septiembre de 2020 a manos de policías, en la localidad de Engativá, dio paso a dos días de violentos enfrentamientos en la capital y el municipio vecino de Soacha, que se saldaron con la muerte de 14 personas, 11 de ellas por presunto exceso de fuerza de las autoridades, y 216 miembros de la Policía Nacional que resultaron heridos, por los cuales tampoco hay responsables.



(Le puede interesar: Éxodo, droga y delincuencia en la zona del portal de las Américas)

Video Informe dice que la Policía es responsable de 11 asesinatos en protestas

Así lo dio a conocer ayer el informe de la relatoría independiente que había solicitado la Alcaldía de Bogotá, que fue realizado por un equipo de investigadores y académicos liderados por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, y que contó con la asesoría técnica de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



El informe, que evaluó los hechos ocurridos durante el 9 y el 10 de septiembre, señala que en esos días los policías actuaron con “exceso de fuerza” al intentar controlar las manifestaciones, y que la Alcaldía de Bogotá tuvo una “actuación demorada” al no tomar las acciones necesarias para prevenir los hechos de violencia.



De acuerdo con la relatoría, en esos dos días aciagos se evidenció la comisión de siete prácticas violentas: el uso ilícito de la fuerza, violencia basada en género, estigmatización de la protesta social, ataques contra la Fuerza Pública, violencia contra el bien público y privado, detenciones arbitrarias e impunidad.



(También: Los escenarios que le quedan a Claudia López para sacar el POT)

Facebook Twitter Linkedin

Presentación del informe de relatoría de DD.HH. del 9 y 10 de septiembre de 2020. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El informe, además, revela cinco conclusiones que definen lo ocurrido durante las manifestaciones. En primer lugar, que durante el 9 y el 10 de septiembre “la policía reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha”.



Según el exdefensor Negret, “la masacre ocurrió ante la ausencia de una orden clara de no usar armas de fuego en contra de los manifestantes, orden que era necesaria en el complicado contexto social de la ciudad”.



La segunda conclusión expuesta por el documento es que la policía actuó con violencia desproporcionada contra los jóvenes que protestaban en sectores populares en Bogotá y Soacha. Como lo mencionó Negret, “la policía se ensañó contra la gente más pobre de la ciudad, creyendo que podían matar sin tener consecuencias”.

La policía reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad. FACEBOOK

TWITTER

En respuesta al informe de la relatoría, la Policía Nacional recordó que en septiembre pasado, al cumplirse un año de los hechos, el general Jorge Luis Vargas, director de la institución, había informado que 18 policías fueron sancionados y están siendo investigados.



“La Policía Nacional le va a pedir perdón hoy y siempre a las personas que han sido víctimas, de manera comprobada y con el debido proceso, de los policías que han cometido actos contrarios a la ley”, dijo en ese momento el general.



(Además: Adjudicaron la ALO Sur, que irá de Soacha a la calle 13)



El alto oficial, además, indicó que “desde la institución hemos estado en constante comunicación con las familias de las víctimas para mantenerlas informadas sobre el avance de los procesos (...), somos conscientes de la necesidad de una reforma institucional con énfasis en los derechos humanos y en eso hemos venido trabajando”.



Juliette de Rivero, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que “el objetivo de esta relatoría no es desacreditar a la Policía de Colombia, el objetivo no es manchar la imagen de la Policía; por el contrario, el objetivo es restaurar la confianza utilizando la verdad para reformar la institución”. Por su parte, la alcaldesa Claudia López también reconoció la responsabilidad de su administración en los hechos y dijo: “Pido perdón a las víctimas como persona y como alcaldesa por no haber podido prevenir esta masacre, pero somos humanos y nos equivocamos (...), es indispensable que quienes cometieron un delito respondan ante las autoridades judiciales y reciban una sanción proporcional al daño causado”.

El objetivo de esta relatoría no es desacreditar a la Policía de Colombia. FACEBOOK

TWITTER

La tercera conclusión expuesta por los relatores de las Naciones Unidas hace un conteo de los incidentes de violencia de las dos noches de enfrentamiento.



Según el informe, fueron 14 asesinatos, 75 personas heridas con arma de fuego, 43 con arma cortopunzante, 187 con otro tipo de elementos. Además, 216 miembros de la Policía y más de 300 civiles resultaron heridos dentro de las manifestaciones.



Dicho esto, la relatoría señaló que “la subordinación de las autoridades a la gobernación y alcaldes es una ficción”, pues durante esas noches actuaron de forma autónoma y bajo ninguna instrucción. Esa fue señalada como la cuarta conclusión.

El informe también se refiere a la acción de la Alcaldía Mayor y dice que fue insuficiente al momento de tomar decisiones claves para mitigar el impacto de la violencia esas noches. Cuestionó la retirada de 250 gestores de convivencia por orden del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien, para los investigadores, “dejó a los ciudadanos a merced de la brutalidad policial que ese día estaba desbocada”.



(Lea: Los argumentos de víctimas, Fiscalía y defensa en caso Ana María Castro)



Frente a esto, Gómez respondió que su decisión de sacar a los gestores de convivencia de la mitad del conflicto fue fundada en la necesidad de proteger sus vidas. “¿Qué va a hacer un gestor frente a una turba lanzando molotov? ¡Los queman! Volvería a tomar la misma decisión. ¿Un gestor qué tiene que hacer cuando hay una turba enardecida lanzando molotov?, ¿ponerse como mártir? No, no tiene nada que hacer, esa no es su función, es del Esmad”, resaltó el secretario de Gobierno. La alcaldesa respaldó esta decisión y dijo que “los gestores no fueron enviados a sus casas, se fueron para los hospitales a hacer verificaciones, a los CAI a evitar más casos de abuso policial, a recoger denuncias de violación de derechos humanos y a prestar ayuda en situaciones humanitarias. Mientras tanto, el Esmad se encargó de lo que a ellos les corresponde”.

La última conclusión presentada por Negret y las Naciones Unidas indica que la estrategia investigativa para la judicialización de los crímenes ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 “es escasa y no cuenta con las herramientas necesarias para asegurar los principios de reparación y no repetición de estos hechos”.

Así avanzan las investigaciones

Según la información entregada por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General, por los hechos relatados entre el 9 y 14 de septiembre de 2020, que terminaron con la vida de Javier Ordóñez y dejaron otros 13 civiles muertos, las autoridades han abierto 97 procesos disciplinarios contra 108 uniformados, de los cuales el 95 por ciento ha sido denunciado por la misma Policía Nacional. De acuerdo con las investigaciones, 10 procesos arrojaron como resultado responsabilidad para 18 uniformados que fueron sancionados dentro de la institución por actos relacionados con el abuso de la fuerza en medio de manifestaciones sociales durante los hechos de septiembre del año pasado.



(Le sugerimos: Distrito lanzó estrategia para evitar el robo de las señales del SITP)



Por otro lado, en 68 de los casos no se pudo determinar responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por falta de elementos probatorios que permitieran imputar cargos, por lo que se estableció que el 92 por ciento de los casos derivados entre el 9 y 14 de septiembre del año pasado ya han sido cerrados.

PGN le responde a la alcaldesa

Ante la solicitud realizada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que la Procuraduría General asumiera la investigación de los hechos ocurridos el 9 y el 10 de septiembre, este organismo dijo que se han designado 6 funcionarios especiales para adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes y se escogió a un procurador especial de Fuerza Pública para el caso de Javier Ordóñez. Reitera que sus actuaciones están ligadas al debido proceso.

JONATHAN TORO

En Twitter: @ToroRomeroJ

REDACCIÓN BOGOTÁ