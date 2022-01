En días pasados se sancionó la nueva ley de seguridad ciudadana y muchos ya le apuestan a que va a mejorar los problemas que tiene Bogotá en materia de criminalidad, incluyendo la administración distrital según sus últimas intervenciones.



Como siempre, se espera que una ley cambie comportamientos inadecuados y que los delincuentes les tengan más miedo a las autoridades si llegan a ser capturados, una verdad relativa, entre otras cosas, porque la ley 2197 del 25 de enero de 2022, en varios de sus 69 artículos, ha generado bastantes controversias como la “legítima defensa privilegiada”, el uso de máscaras y capuchas, los traslados preventivos… todo esto en un país con serios problemas para resolver los conflictos por la vía pacífica y con graves violaciones de derechos humanos.



Sin embargo, la ley reconoce y corrige varios problemas que hoy son evidentes en la transformación del crimen en las ciudades como la reincidencia delincuencial, los delitos cometidos con armas de fuego y objetos contundentes (solo en Bogotá los atracos con arma de fuego aumentaron 52 por ciento en 2021), el porte de arma blanca en eventos masivos y el aumento de penas para quien atente contra la infraestructura pública (el año pasado, 125 de las 139 estaciones de TransMilenio fueron vandalizadas), entre otros aspectos, que bien se pueden resumir en penas más duras y más cárcel.



No veo fácil que la ley por sí misma disminuya el delito en Bogotá, donde varios indicadores registran números preocupantes, empezando por el homicidio que subió 8,7 por ciento donde muchos perdieron la vida en atracos. En cuanto al hurto a personas, se registraron más de 106.000 denuncias (+28 por ciento); en más de la mitad de los casos el celular sigue siendo el objeto más robado. También subieron los hurtos de automotores en un 8,6 por ciento y de motocicletas, en un 26,8 por ciento. En la mayoría de los casos aumenta la presencia de armas de fuego y armas blancas. Y una modalidad a la que poco se le ha prestado atención: el uso, cada vez más frecuente, de escopolamina en el hurto a personas, la cual aumentó más de un 70 por ciento.



La ley es clara que quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable. Pero los delincuentes se han concentrado en celulares y muy pocos aparatos superan ese monto y no todo el mundo está en capacidad de adquirir uno. Valdría la pena que nos compartan las estadísticas de los celulares más hurtados por marca y modelo para verificar el alcance de dicho artículo.



Situación similar puede ocurrir con el hurto de computadores o bicicletas. Caso contrario puede suceder con el hurto de vehículos, pero no necesariamente con las autopartes.



En el caso del porte de armas sí puede ayudar a judicializar con mayores condenas a los delincuentes que cada vez las utilizan para intimidar y amedrentar a sus víctimas. No obstante, no resuelve el problema de los mercados ilegales donde se almacenan y comercializan estos objetos. Hay que recordar que, finalizando el año, se aprobó el decreto 417 de 2021, que reglamenta la tenencia y el porte de armas traumáticas y, a juzgar por las cifras de noviembre y diciembre, aún está por verse su efecto.



Es claro que se requiere mejorar la política criminal, pero hay que reconocer que la ley de seguridad ciudadana tiene un tono más urbano, al atacar las problemáticas que hoy tiene la criminalidad en las ciudades.



Pero la ley no sirve de mucho si no se complementa con acciones para mejorar la cultura ciudadana y la convivencia pacífica entre los bogotanos, un aspecto que se ha desatendido en la actual administración y que por lo visto se ha reducido a la entrega de estadísticas sobre el comportamiento ciudadano y la pandemia.



El año pasado se registraron 21.881 lesiones personales, una cifra que se acerca a los niveles de prepandemia, muchas por riñas y consumo de alcohol donde la violencia se manifiesta como el medio para resolver las diferencias entre pares. Los recientes casos de intolerancia y justicia por mano propia también denotan la ausencia de una política de cultura ciudadana, por no hablar del problema de colados en el transporte público y el linchamiento en vía pública a delincuentes capturados, en flagrancia, por la comunidad. La justicia por mano propia viene ganando terreno en Bogotá ante la desconfianza en las autoridades y donde las comunidades, cegadas por la rabia y la ira colectiva, actúan de manera irracional.



Lo paradójico es que en el plan de desarrollo se hace mención de que “necesitamos aprender e incorporar en los hábitos cotidianos, y en las formas de pensar, una cultura del respeto a las normas y a los demás; una cultura ciudadana para una ciudad incluyente y sostenible, para una ciudad-hogar que abrigue la vida y el buen vivir”. Lástima que el propósito se esté perdiendo en el camino y hoy se le apueste solo a los beneficios que traerá la nueva ley de seguridad ciudadana para combatir el crimen en la ciudad, pero no para mejorar la cultura ciudadana.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de Futuros Urbanos

En Twitter: @OmarOrostegui