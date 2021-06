Más localidades, más burocracia y menos descentralización | Opinión

Hace 28 años no se hacía una reforma al estatuto orgánico de Bogotá. En este periodo de tiempo se presentaron 15 intentos de reforma, sin ningún resultado. En esta oportunidad, 16 representantes a la Cámara por Bogotá presentaron un proyecto para hacerle varios ajustes al marco institucional de la ciudad. Se trata de un proyecto al que solo le falta la concertación del texto final y la sanción presidencial.

Entre los cambios que se vienen, se destaca el aumento de localidades, la redefinición de su tamaño y los límites geográficos, según criterios poblacionales. Esa responsabilidad se la trasladan al próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en donde la administración puede conformar 30 localidades. Esta nueva organización territorial entraría a regir a partir del 1º de enero de 2028. Sin embargo, pasa por alto que, al final, esto también depende del Concejo Distrital, quien puede aprobar o negar esta propuesta de la Administración.



Asumiendo que se aumentan las localidades de la ciudad, también debería contemplarse que, en el mismo sentido, se incrementa el número de ediles en las Juntas Administradoras Locales - JAL, que en ningún caso pueden estar conformadas por menos de 7 integrantes. Este tema no recibió mayor discusión en el proyecto por parte de los congresistas. Al fin y al cabo, esto también tiene de fondo una lógica político-electoral.



En el tema de los alcaldes locales, se establecen que tendrán los mismos requisitos que los secretarios de despacho para su nombramiento y se define que la mitad de ellos deben ser mujeres. En ningún momento, se discutió sobre el método actual de elección de los mismos, o sobre lo que significa la figura en términos de descentralización administrativa. Aunque, se le otorga mayor apoyo técnico y la posibilidad de reunirse una vez al semestre con el gabinete distrital y hacer parte del Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales.

Las secretarias distritales, a su vez, deben aumentar sus delegados en los gabinetes locales. Una iniciativa que significa aumentar la burocracia de las instituciones del nivel central y que no necesariamente mejora la eficiencia administrativa en las localidades. Así se mencione que será a cero costo.



Por último, el proyecto establece mayores recursos para los entes locales, al aumentar las transferencias del 10% al 12% del presupuesto distrital. Una atribución que toma Congreso de la República pasando por alto la competencia del Concejo distrital en la materia.



Bogotá requiere una reforma de su estatuto orgánico. Esta iniciativa se queda un poco corta y no necesariamente responde a las necesidades sociales y las nuevas dinámicas urbanas de las localidades.



Más que descentralizar la toma de decisiones, la actual reforma desconcentra la función administrativa del territorio, pero no fortalece el poder local y la participación ciudadana, que, entre otras, debería ser consultada sobre esta nueva división territorial y no volver a cometer el error cuando en 1954 se anexaron los municipios de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme.

Es hora de revisar los logros de las alcaldías locales, y prestarle atención a la ejecución presupuestal y las diferentes formas de contratación, que en varias ocasiones son objeto de clientelismo y corrupción por los significativos recursos que manejan. Una realidad que no se puede pasar por alto y que no se resuelve solo con una reforma.

