‘Más de 60.000 empleos se han perdido’: Asobares

Uno de los sectores más afectados por la crisis económica generada por la pandemia de covid-19 es el de las actividades nocturnas, que integra a bares y discotecas.



Aunque Asobares ha venido trabajando de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico para que se aplique un piloto de reactivación de al menos 2.000 bares e incluso se dieron anuncios para iniciar este fin de semana con la reapertura, la alcaldesa Claudia López desautorizó esa decisión y explicó que todavía no hay certeza de que estos pilotos se puedan implementar antes de Semana Santa.



Y López señaló ayer que los bares son la cuarta prioridad para la reapertura, después de jardines y colegios, comercio formal e informal y pasar la Semana Santa sin procesiones ni aglomeraciones

Ante esto, Adriana Plata, directora ejecutiva de Asobares, le pidió a la Administración la oportunidad de implementar los pilotos cuanto antes y explicó que algunos establecimientos ya están preparados para abrir, porque tienen espacios suficientemente ventilados.



¿Qué está pasando con Asobares y las medidas que implementa la Administración Distrital?

Nunca pensamos que íbamos a llegar a este escenario tan difícil, un año sin poder reactivarnos. Desde septiembre del año pasado, el Gobierno Nacional dio vía libre para que los alcaldes de municipios y ciudades solicitaran piloto para el funcionamiento de bares. En este momento, Bogotá no ha solicitado ese piloto. Hemos trabajado en una mesa técnica creada por la Secretaría de Desarrollo Económico y estamos revisando cómo funcionaría, cómo se tendrían que registrar los establecimientos y bajo qué criterios.



¿Ustedes también tenían la información de que la Administración contemplaba pilotos para abrir en estos días?



Sí, nos dieron la buena noticia de que se iba a implementar la plataforma de registro y que se estaba solicitando a la Secretaría de Salud el concepto favorable de lo que estamos construyendo. Lastimosamente, la falta de unidad en el mensaje tardó, la alcaldesa dijo que no. Eso genera no solo confusión, sino esa incertidumbre donde el empresario hoy no sabe para dónde va, cuando ha tenido que esperar un año para poder reactivarse.



¿No hay pilotos todavía efectivamente? ¿No están preparados?

Los establecimientos están preparados, claramente no podemos salir todos a abrir, eso es algo que lo entendemos, debe ser gradual, responsable, pero con la oportunidad de que los que estén listos se presenten y demuestren que con los protocolos de bioseguridad son espacios seguros.

¿Cuáles son esos protocolos que ustedes consideran que ya están listos?

La adecuación de la infraestructura, el distanciamiento de las mesas para los grupos de asistentes y la capacitación del personal. El tema de ventilación también está resuelto, algunos tienen sistema de ventilación natural, como los rooftop, y los otros tienen sistemas en los que solo deben certificar su implementación.



¿El sector ha apelado a las ayudas que ofrecen la Administración y el Gobierno Nacional?



Lastimosamente, las ayudas no son suficientes. Algunas de las ayudas propuestas, tanto por el Gobierno Nacional, como el Distrital, con el fondo de garantías y Bancóldex, no llegaron porque nuestro sector para un banco ha sido catalogado como de alto riesgo. Si no llegaron hace un año, cuando podíamos demostrar que había un flujo de caja, menos ahorita, cuando no podemos demostrar garantía de que no vamos a poder abrir.



¿En cuánto calculan ustedes las pérdidas que ha tenido Asobares, particularmente aquí en la ciudad?



Cerca del 25 % de los establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas completamente. De los 36.000 establecimientos que había en Bogotá en enero de 2020, 8.449 no renovaron su registro mercantil y cancelaron sus empresas en Cámara de Comercio. Son más de 60.000 empleos perdidos y en aumento.



REDACCIÓN BOGOTÁ

