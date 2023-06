En la mañana de este sábado se llevó a cabo un acto de agradecimiento y un conversatorio entre la alcaldesa, Claudia López; la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel; y varias beneficiarias de los subsidios distritales de vivienda, como 'Mi Ahorro Mi Hogar' y 'Oferta Preferente', el Distrito rindió homenaje a las mujeres bogotanas que, con mucho esfuerzo, han logrado hacerse partícipes de la ruta de acceso a la vivienda para obtener vivienda propia.



La ruta de acceso a la vivienda es un espacio creado por la secretaría Distrital del Hábitat que cuenta con un programa de educación e inclusión financiera y con subsidios distritales de vivienda. El objetivo de esta ruta es orientar y ayudar a los hogares más vulnerables de la ciudad a obtener su vivienda propia.



Durante el evento, la alcaldesa Claudia López compartió con las asistentes parte de su historia y del esfuerzo que, como mujer, la llevó a convertirse en la primera mandataria de los bogotanos. De igual manera, las asistentes contaron la historia que las llevó a convertirse en propietarias de su vivienda.



“Aquí tenemos mujeres que llegaron de otras regiones de Colombia, buscando oportunidades de empleo, de crecimiento, algunas en condiciones muy difíciles, a veces víctimas del conflicto armado o porque tomaron la decisión maravillosa de reconciliarse con el país, de dejar las armas, la violencia y venir a la ciudad a buscar nuevas oportunidades. Con ellas tenemos que ser súper generosos”, dijo López.



La alcaldesa Claudia López estuvo presente en el evento. Foto: Alcaldía de Bogotá

Entre las más de 1.300 mujeres que asistieron al evento, varias decidieron contar sus procesos y algunas como Nadia Inés Díaz, conmovió al auditorio hablando sobre su casa. “Me la imagino como un palacio para mí. Así debe ser mi casa y no solo para mi sino para mi hijo que es por quien sueño porque él es quien me da la fuerza cada día ya que con su cáncer me enseñó a superar las dificultades”, expreso con alegría esta mujer desplazada por la violencia, y quien hace una semana recibió su vivienda en Usme.



A su turno, la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, insistió: “Estas mujeres son verracas, persistentes, echadas ‘pa´lante’, que luchan por sus sueños. Nosotros les ayudamos en la tarea de lograr sus sueños. Las personas que tienen ingresos bajos, no pueden ahorrar, no es porque no quieran sino porque no pueden. Si les ayudamos, hay mujeres que ahorran el doble o el triple”.



Mi ahorro mi hogar

Es un programa único en el país, gracias al cual más de 4.500 mujeres han recibido un subsidio de 766.064 pesos destinados a ayudarles a pagar su arriendo a cambio de hacer un ahorro mensual para lograr la cuota inicial de su vivienda propia.



La Secretaría de Hábitat a través de los programas 'Mi Ahorro. Mi Hogar' y de 'Oferta

Preferente', separa las mejores unidades de vivienda VIP y VIS en la ciudad y asigna un subsidio a hogares vulnerables con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos para facilitar su adquisición.



El programa no entrega casas, pero hace un acompañamiento a mujeres que no han podido tener un cierre financiero para adquirir su vivienda, las forma financieramente y establece un compromiso en el que el Distrito les da un subsidio para apoyar el pago de arriendo y ellas se comprometen a ahorrar una parte.



Las mujeres participantes reciben un subsidio de 766.064 pesos que apoya el pago parcial del canon de arrendamiento y se comprometen a generar un ahorro mensual de mínimo 255.000 pesos del total del subsidio para lograr la cuota inicial de su vivienda propia.

Características

- El ahorro se hace durante 12 meses.



- Gracias a ese ahorro las mujeres, logran cumplir con los requisitos para acceder a los diferentes subsidios de vivienda de la Secretaría de Hábitat; tienen mejor vida crediticia; cuentan con saldo a favor para conseguir su cierre financiero; para hogares vulnerables con jefatura femenina mayor de edad.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

