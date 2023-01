Bogotá vivió ayer su primera jornada con el nuevo esquema de rotación del pico y placa. La nueva medida, que arrancó esta semana con la imposición de comparendos pedagógicos a aquellas personas que incumplieran la norma, dejó un saldo de 1.095 sanciones –al cierre de esta edición– y algunas mejoras en cuanto a la velocidad promedio en las principales vías.



El nuevo pico y placa deja atrás el modelo de matrículas par-impar que surgió en 1998, e impone un esquema de números consecutivos en el que los vehículos terminados en placa del 1 al 5 no pueden circular los días pares, y las finalizadas del 6 al 9, incluido el cero, no salen los días impares.



Las primeras sanciones se impusieron desde muy temprano. De hecho, a las 6:30 a. m. ya se podían ver decenas de conductores, que transitaban por la carrera 30 con vehículos placa impar, recibiendo las multas, las cuales no acarrean sanción económica, pero son equivalentes a un curso pedagógico de dos horas en la Secretaría de Movilidad.



“Esta mañana dijeron que las placas terminadas en número dos podían salir. Entonces, que expliquen bien porque el sistema es confuso (...). A mí me parece que la norma está bien, pero siento que no explicaron bien”, dijo Ronald López, dueño de un vehículo particular detenido en un retén, a Citytv.



Para el primer reporte, entregado a las 7 de la mañana por Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, 53 conductores habían sido sancionados en los más de 16 puestos de control instalados por la Policía de Tránsito. Cuatro horas después ya cifra ya era cercana a los 300 y para las horas de la tarde el reporte indicaba más de 500.



“Las personas que no hagan este curso de manera virtual o presencial tendrán que pagar el comparendo de 522.900 pesos. A partir del 17 de enero todos los comparendos tendrán esa sanción”, agregó la funcionaria.

Así como López, varios ciudadanos aseguraron sentirse confundidos con el cambio en la medida y lamentaron que la modificación no se hubiera realizado con más tiempo de antelación.



“La verdad es que no teníamos conocimiento del cambio y por eso salimos hoy. Ya estábamos acostumbrados al otro pico y placa, esperemos que este funcione bien”, dijo otro conductor.



En cuanto a las condiciones de la movilidad, el Distrito señaló en su primer reporte, entregado a las 11 de la mañana, “un aumento en la velocidad promedio de los 14 corredores en un 25 por ciento respecto al martes 11 de enero de 2022, y de 27 por ciento respecto a un martes típico de octubre de 2022”.



Al consultar las velocidades promedio a esa hora en el Observatorio de Movilidad de la capital, en las principales arterias se transitaba a 25 kilómetros por hora de promedio. Sobre las 5 de la tarde, en plena hora pico, esta bajó a los 18 kilómetros por hora y vías como la avenida Ciudad de Cali, la avenida Suba o la avenida Boyacá presentaban congestión.

Así fueron las protestas

La jornada también estuvo marcada por un ‘plan tortuga’ organizado por un grupo de conductores que se oponen a la medida y que no están de acuerdo con el reversazo en cuanto a los periodos de rotación –que ya no será cada cuatro meses, como se había anunciado en un primer momento, sino que se darán a conocer 10 días antes de los cambios–.



“Estamos protestando por la medida arbitraria e improvisada que ha tomado la alcaldesa. Sentimos una persecución constante a los vehículos particulares. La idea es salir a manifestarnos por nuestros derechos”, le dijo César Murillo, uno de los líderes de la protesta, a EL TIEMPO.



Los conductores se concentraron desde las 7 de la mañana en tres puntos de la ciudad: el round point de la avenida de las Américas con avenida Ciudad de Cali, en la avenida Primero de Mayo con carrera 68 y en la autopista Norte con calle 175.

Conductores protestan por la nueva medida del pico y placa. Foto: Kevin Ramírez. EL TIEMPO

La manifestación generó congestión en varias vías principales de la ciudad, siendo la autopista Norte y la avenida Boyacá las más afectadas. Si bien la convocatoria había sido realizada por redes sociales, esta no superó los cuarenta vehículos, de acuerdo con los datos de Movilidad.



“¿Soluciones? Qué sigan mirando lo del pico y placa, pero que no abusen. Hay gente que tiene doble carro y con el pico y placa, los perjudica. Que den una solución sobre a qué vehículos van a dejar unos días y a los otros no para que no todos estén afuera, porque eso sería un problema”, dijo Miguel González, otro manifestante.



Aunque inicialmente el objetivo de los conductores era llegar hasta el parque Nacional, los manifestantes se concentraron frente al Concejo de Bogotá. Allí le dijeron a EL TIEMPO que esperaban reunirse con la Secretaría de Movilidad antes de tomar una decisión frente a las protestas, sin embargo, al cierre de esta edición, aún no se conocía ninguna decisión.



“Vamos a estar realizando monitoreo en todos los corredores viales con todas las capacidades de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía”, señaló el mayor Álvaro Arana, comandante encargado de la seccional de transporte de Bogotá.