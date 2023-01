Más de 1.000 obras serán entregadas por la Gobernación de Cundinamarca a los 116 municipios del departamento para mejorar la calidad de vida de alrededor de 1’338.000 personas. A la fecha ya se han puesto a disposición de la ciudadanía 398 infraestructuras, y se espera cumplir con la meta el próximo mes. La inversión supera los 150.000 millones de pesos.



Desde mediados de diciembre, la Administración Departamental ha estado entregando decenas de obras que fueron adjudicadas, construidas y terminadas durante el mandato actual del gobernador, Nicolás García, en las 15 provincias de Cundinamarca.



En total son 1.077 las que se esperan entregar a finales de febrero, de las cuales 617 son placa huella, 9 vías secundarias, 21 urbanas y 24 puentes vehículares. Aunque la mayoría de los trabajos realizados se enfocaron en el mejoramiento de la red terciaria de los municipios, también se construyeron polideportivos, casas de la cultura, se llevó a cabo el mejoramiento de escuelas, plazoletas de eventos, parques principales, coliseos, centros de integración y de salud, entre otros proyectos que benefician a todos los ciudadanos.



“Las seis placa huellas que se han construido en Manta, han ayudado para beneficiar a todos, especialmente a los niños porque muchos de ellos han podido volver a sus escuelas”, dijo Milena, una de las líderes comunales del sector de Bermejal en el municipio de Manta.

Más de 600 placa huella serán entregadas en los 116 municipios de Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Por su parte, Ana Bertilda Cortés, líderesa comunal de Sesquilé, destacó que las obras de infraestructura y las placa huellas benefician a la comunidad de tres veredas, a las rutas escolares, al turismo y a todos los habitantes.



Según el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el eje principal de estos trabajos estuvo en las vías para los campesinos, eso, teniendo en cuenta que más del 95 % es zona rural, y fueron más de 100 kilómetros los que fueron intervenidos por su estado crítico.



Además, García agregó que en el 90 % de los proyectos la inversión total es del departamento, aunque en algunos municipios también hay una cofinanciación por parte de las alcaldías.

No obstante, la gobernación buscó que la mayoría de los proyectos de infraestructura fueran financiados por el departamento, particularmente en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, es decir, los que tienen mayores dificultades de acceso a los recursos porque son pequeños, no hay tanto recaudo de predial no existe industria o hay muy poco comercio, o sea, 98 de los 116.



“Entre los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría a nivel nacional están todos los que hacen parte de la provincia de Río Negro, la del Guavio, la de Gualivá, la de Oriente, la de Medina, la de Sumapaz, también la gran mayoría de los que están en el Alto Magdalena, todos los del Bajo Magdalena y Magdalena Centro, asimismo, hay algunos de Sabana Occidente”, indicó el mandatario.



Adicional a las 1.000 obras, el Gobierno Departamental adelanta proyectos de infraestructura clave para los municipios, en especial, en las vías terciaras y las departamentales.

Más de 600 placa huella serán entregadas en los 116 municipios de Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Cabe recordar que en diciembre quedaron adjudicados cerca de 500.000 millones de pesos para las obras de la Troncal del Río Negro por 90.000 millones de pesos - que ya está en ejecución-, la Troncal del Guavio por 50.000 millones de pesos.



También, la vía Pandi-Venecia-Cabrera por 30.000 millones de pesos; Villeta-Útica por 35.000 millones de pesos; la de San Bernardo-Fusagasugá, en el sector de Briceño por 14.000 millones de pesos entre Sopó y Zipaquirá, una vía clave para los cundinamarqueses.



“Adicionalmente construiremos 40 plazas de mercado más, una nueva red hospitalaria, como lo será el hospital Chía por un valor cercano a los 80.000 millones de pesos, un aporte al hospital de Soacha por 70.000 millones de pesos, y el hospital Regional El Sumapaz, en Fusagasugá que esperamos en este mes que viene hacer la adquisición del predio y comenzar el proceso licitatorio por una obra que seguramente superará los 200.000 millones de pesos”, aseguró el mandatario departamental.

3 Preguntas a: Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca Foto: Archivo ParticularNicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca

¿Se alcanzarán a entregar las obras que se empezaron en su mandato?



Muchas las alcanzaremos a entregar antes del 31 de diciembre, cuando termine nuestro período constitucional, y muchas otras seguramente quedarán para el primer trimestre o algunas para el primer año, de acuerdo a su magnitud. Es importante resaltar aquí, siempre en los cundinamarqueses, la voluntad y el ánimo de construir sobre lo construido, así como yo recibí obras en ejecución, las terminamos, y así mismo esperamos que el gobierno departamental entrante, a partir del próximo año continúe con ellas.

¿Cómo avanza el Regiotram de Occidente?



Tenemos ya la zona de trabajo en el km 5, que es en Bogotá, donde queda el patio taller, ya iniciamos obras en el sector El Corzo, en Facatativá, y así comienza a unirse todo este trabajo también con la compra y demolición de predios. En marzo ya debe estar todo el corredor adquirido y limpio para que continúe la obra, y el sistema entre a funcionar en 2024.

¿Desde la administración departamental qué se le está aportando a los municipios que crecen rápidamente?



Nosotros, desde la gobernación y particularmente desde Empresas Públicas de Cundinamarca, hacemos el acompañamiento todo este tipo de situaciones, sabiendo y entendiendo por supuesto que es autonomía de cada municipio el desarrollo de su territorio y determinar su crecimiento, sin embargo, desde la gobernación hemos venido acompañando estas situaciones, particularmente las que se han presentado en Cajicá y en Chía. También a Fusagasugá, Madrid, Dunza y Mosquera.

