El nuevo POT no le gusta a nadie, pero… | Opinión

A pesar de la masiva manifestación de inconformidad contra la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial POT de la alcaldesa Claudia López, los expertos en política local aseguran que será aprobado sin ningún tropiezo en el Concejo Distrital.



La pregunta ya no es si el POT es bueno o malo, porque es evidente que tiene problemas de enfoque y manufactura en todos los niveles y no aguanta un mínimo análisis técnico. La pregunta es, si es tan malo, ¿Por qué va a ser aprobado sin tener en cuenta sus efectos negativos para la ciudad? No está claro a quién le interesa tanto su aprobación, fuera de la Alcaldesa que quiere aparecer triunfante al precio que sea y los funcionarios que no se atreven a contradecirla en nada ¿Pero… hay algo que no hemos percibido?



Según lo manifestado en artículos de prensa, comunicados gremiales y memorias de foros recientes el POT del ‘Reverdecer’ no les gusta a líderes políticos de distintas corrientes, ni a entidades gremiales como Camacol O ProBogotá. Tampoco les gusta a expertos urbanistas académicos como lo explicaron ante la Comisión del Plan del Concejo. Hasta un directivo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos se arriesgó a publicar su descontento en EL TIEMPO. Pero, sobre todo, parece que a los que menos les gusta es a las comunidades, a las que se supone, se quiere beneficiar. Así lo dijeron enfáticamente en el cabildo abierto que se realizó hace unos días, los representantes de barrios de todos los estratos socioeconómicos de la ciudad.



Un indicio de que a pesar de las protestas la aprobación va por buen camino, son las tres ponencias positivas presentadas la semana pasada en el Concejo Distrital. Los concejales ponentes dicen que están de acuerdo con el POT siempre y cuando se tengan en cuenta sus sugerencias de cambio. Pero estas sugerencias son tan anodinas e intrascendentes que pueden ser aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación, como lo exige el proceso, sin que se altere en un mínimo el andamiaje esencial del POT.



EL POT propone, sin justificación, hiperdensificar la ciudad hasta convertirla en la segunda ciudad grande más densa del planeta. La gran novedad, según los defensores del POT, muy cercanos a la Administración Distrital, son las cargas que deben cumplir los constructores. Pero no mencionan, por desconocimiento o ceguera voluntaria, que las consecuencias de estas cargas son concentraciones de población con los peores estándares de espacio público por persona del mundo.



Un tema adicional, bastante escalofriante, es que para justificar las altas densidades se premia la demolición de manzanas, barrios y sectores completos de ciudad. El principio es muy simple: entre más demuela el constructor, más se le permite edificar como bonificación. Además, aunque la necesidad de vivienda nueva para los próximos 12 años se plantea que está alrededor de un millón de unidades, lo que permite la norma, solamente en el tratamiento de renovación, sobrepasa los 13 millones de viviendas.



Esta cifra excede en millones de unidades lo previsto por el mercado, generando un efecto de valorización ficticio del precio del suelo estimulando englobes y demoliciones para asegurar la bonificación hasta que el mercado, no se sabe cuando, reaccione a la sobreoferta. El resultado, sin lugar a duda, es un desplazamiento masivo de moradores a quienes el POT dice que protege con propuestas que no soportan el menor análisis.



Y volviendo a la duda inicial: ¿A quién beneficia esta hiperdensidad? ¿Quién gana cuando se designan a dedo 6.905 hectáreas para renovar, o mejor: para demoler? ¿Quién se beneficia cuando, para justificar las edificabilidades propuestas, se rebajan estándares por debajo de los que tienen las peores ciudades del mundo? Yo me estoy quebrando la cabeza tratando de detectar por qué, a pesar de los problemas evidentes del POT, se asegura que de todas maneras ya se puede dar por aprobado.

Mario Noriega – Arquitecto urbanista

