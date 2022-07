El sueño de tener casa propia se le hizo realidad a María Victoria Vega, una mujer que parece llevar a cuestas una serie de tragedias y que a sus 58 años sigue asumiendo obligaciones.



Primero fue la responsabilidad de sus hijos, en medio de la mala vida que le dio su esposo, un hombre que se gastaba lo poco que conseguía en licor. Cuando este falleció, arrollado por una volqueta, le apareció la obligación de cuidar de sus ancianos padres. Después tuvo que hacerse cargo de cuatro de sus nietos, que desde muy chiquitos quedaron huérfanos de padre y madre y que hoy tienen entre 8 y 17 años. Pero esas cargas las ha llevado con resignación y apegada a sus oraciones.

María Victoria María Victoria Maria Victoria vendiendo leche por el barrio Arborizadora Alta. Foto: Archivo particular

María Victoria siempre ha vivido con muchas necesidades. Desde que era niña trabajó en fincas con sus padres. Y luego de que se casó, vendió tintos y empanadas y lavó locales de cárnicos en Corabastos, a cambio de algunos pesos y huesos para pelar que le daban. Incluso, ha pintado casas de familias, pero ese trabajo no solo es esporádico sino que se lo entregan más a hombres.



Ahora, su negocio es la venta de leche, que consigue en una finca de Mochuelo y ofrece callejeando en un carro de mercado en el barrio Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, donde vive hace varios años. También se ayuda con la venta de quesos, panela y café que le envían desde una finca en Yacopí (Cundinamarca).



“Lleeeegó la leche, leche pura y fresca, venga a ver para tener el gusto de atenderlo”. Es la grabación de la voz de María Victoria y que sus clientes, otras mujeres amas de casa o empleadas, identifican y le salen al paso para comprarle cada día de por medio una o dos o hasta tres botellas. Algunas de sus vecinas, reconoce, prefieren comprarle la leche cruda a ella y no ir a la tienda por la bolsa, solo por ayudar a esta mujer.



(Hermana de Adriana Pinzón habría tenido conocimiento de la venta del carro)



Pero la vida a María Victoria empezó a sonreírle luego de que un empresario bogotano y lector “consumado” de este diario, según dice, se encontró con la crónica ‘María Victoria, el rostro de la pobreza femenina’, que hizo parte de un informe especial sobre pobreza publicado el 19 de mayo de 2021.



William Rodríguez, fundador de la firma Concreservicios, recuerda que lloró y hoy solo pensar en los momentos narrados en la historia lo consterna. “Era un sábado o domingo y estaba solo en la casa leyendo la prensa y leí el artículo. Me impactó mucho y me hizo llorar”, le contó Rodríguez a EL TIEMPO, quien recuerda también su origen humilde, cuando vivía cerca del río Bogotá y muchas veces debía acostarse con una sola comida al día.



“Yo sé qué es acostarse sin comer, qué es que lo miren por encima del hombro porque no tienes plata. Hoy en día todos mis hermanos y yo salimos adelante y somos empresarios. Eso uno no lo debe olvidar y ahora que uno tiene medios, pues, carachas, hay que ayudar”, dice Rodríguez, quien lo primero que hizo fue buscar el contacto de María Victoria y luego ofrecerle su apoyo.



“Le pregunté qué es lo que más necesita, y ella me dijo: ‘la verdad, el arriendo, porque muchas veces no tengo para pagar y me toca evitar encontrarme con el dueño del apartamentico’”, recuerda.



(Encuentran el cuerpo de un hombre electrocutado en alcantarilla de Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

María Victoria Vega se gana unos 400.000 pesos mensuales, con los que debe mantener a sus nietos. Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Ella vivía, como dicen popularmente, abriendo un hueco para tapar otro. Cuando tenía para pagar la leche, no tenía para girar lo de los quesos, que se los fían, o para comprar lo del diario, o para los servicios públicos o el alquiler de las dos habitaciones y la sala comedor donde vivía con sus cuatro nietos.



Después de que la escuchó, el empresario contactó al propietario del apartamento, por el que María Victoria pagaba 400.000 pesos mensuales, cuando podía, y le dijo que no le volviera a cobrar a ella y que él asumía el canon.



Igual que William Rodríguez, otras personas reaccionaron. Contactaron a esta mujer y le giraron algo de plata para el mercado o le regalaron ropa, incluso usada, y hasta muebles y un nevecón, como ayuda al negocio de leche y quesos. Sin embargo, Rodríguez sabía que eso era una ayuda por el momento y que esta mujer y sus nietos necesitaban “una solución definitiva”.



Fue ahí cuando decidió darles una casa. En la misma zona, en Arborizadora Alta. Echó a andar la idea y contactó a la organización Minuto de Dios, que tiene la experiencia en esos procesos y que ayudó en la búsqueda de la vivienda.



Además, según el empresario, encontró apoyo de Arturo Calle y de la Fundación Víctor y Amalia Muñoz, de Estados Unidos. Entre todos unieron esfuerzos y, después de varias visitas al sector, encontraron una pequeña casa. Está a unas dos cuadras de donde vivía y que, desde hace un par de semanas, ocupa.



“¡Ay, Dios mío!, estoy supercontenta y feliz. Le agradezco a don William que colocó todo su empeño y, junto con el Minuto de Dios, me entregó esta bendición”, le dijo esta mujer a EL TIEMPO, ya instalada en su casa propia.



(Región Metropolitana: Corte admite demanda de inconstitucionalidad)



Pero así como ha ayudado a empleados suyos, este empresario se propone ahora apoyar a los cuatro niños, para que tengan un mejor futuro, como él lo tuvo, y desde ya empezó a buscar socios para esa noble causa.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24