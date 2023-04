María Paula Munévar había sido reportada como desaparecida el pasado 13 de abril, tras varios días de búsqueda su cuerpo fue hallado “en la zona nororiental de la Universidad Javeriana, que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales”.



Este miércoles, previo a que la joven fuera hallada, su padre, Pedro Munévar, le había dicho a EL TIEMPO que María Paula tenía clases en horas de la tarde del día en que desapareció y explicó que la joven era muy tímida y reservada.



(Siga leyendo: Hallan muerta a María Paula Munévar, joven que estaba desaparecida en Bogotá).

Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales enviaron sentidos mensajes a la familia de María Paula.



Una de ellas fue Stephanie Moreno, quien escribió: "Me duele muchísimo esta noticia, tenia la esperanza de que regresaras a casa con vida. Vuela alto Paulis, que triste no haber podido compartir más contigo, haber jugado más Among Us o haberte hecho caso para ver los animes por Discord, hace un par de años, pero ahora parece como si hubiese sido ayer".



"Paz en la tumba de Maria Paula Munévar, que Dios la reciba en sus brazos y la tenga en su santa gloria Mucho consuelo para sus familiares", escribió otro usuario.

¡Qué dolor! Que Dios cobije y abrace a esa familia en medio de esta tristeza infinita



Hallan muerta a María Paula Munévar, joven que estaba desaparecida en Bogotá https://t.co/ouMD9QWTdh a través de @ELTIEMPO — José Carlos García R. (@JoseCarlosTecno) April 19, 2023

💔 Lamentamos profundamente el fallecimiento de la joven estudiante María Paula Munévar y extendemos un sentido pésame a su familia y amistades. Esperamos la investigación pertinente de parte de las autoridades 🚨 pic.twitter.com/KhMe7LswJ0 — Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) April 19, 2023

Esto es lo que se sabe de la muerte de María Paula Munevar: habla la Javeriana



Según las versiones preliminares de los hechos, el cuerpo de la joven habría estado en las instalaciones de la universidad desde el pasado jueves, mismo día en que fue captada en el sector de San Victorino adquiriendo algunos artículos.



Las investigaciones apuntan a que Munevar pudo haber consumido una sustancia química que le causó la muerte y que fue adquirida el mismo día de su desaparición. Según revelan algunas cámaras de video la joven habría tomado un taxi hasta el sector de San Victorino, compró la sustancia y regreso a los predios de la Universidad, donde fue hallada sin vida.

Más noticias:

Esto es lo que se sabe de la muerte de María Paula Munevar: habla la Javeriana

Este es el impactante video de ciclista que mató a presunto ladrón en Bogotá

El controversial tuit por el cual el Mininterior tuvo que pedir disculpas