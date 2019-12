María Mercedes Maldonado será la delegada de la Alcaldía ante la CAR

María Mercedes Maldonado será la delegada de la Alcaldía de Claudia López ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.



El anuncio lo hizo la alcaldesa electa durante la audiencia convocada por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar para supervisar el cumplimiento del fallo que ordena la protección y recuperación del río Bogotá.

Maldonado fue Secretaria de Hábitat de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro y una de las figuras públicas que apoyó a López en la campaña.

En la audiencia convocada por la Magistrada Nelly Villamizar sobre el cumplimiento de la recuperación de la cuenca y el Río Bogotá he anuncia que la abogada y defensora ambiental María Mercedes Maldonado @MMMaldonadoC será la nueva delegada de la Alcaldía @Bogota ante la CAR. pic.twitter.com/8A17vG9Bsq — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 13, 2019

Maldonado es abogada de la Universidad Externado y tiene una maestría en urbanismo de la Universidad de París-Este Créteil.



Con este nombramiento, Maldonado pasará a ser parte del Consejo Directivo de la CAR, la autoridad ambiental que define permisos y procesos frente a los territorios rurales de Bogotá, 98 municipios de Cundinamarca y 6 de Boyacá.



El Consejo Directivo está integrado por 14 personas, entre las que están los delegados de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación de Boyacá, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia. También están los Alcaldes de Soacha, Sopo, Vergara y Chiquinquirá, dos representantes del sector privado, un representante de las Comunidades Indígenas y dos de las entidades sin ánimo de lucro.

Ahora, la elección de Maldonado es clave por un motivo: las decisiones que vendrán sobre la Reserva Thomas Van der Hammen están en manos de la CAR.



La nueva delegada ha hecho parte de las veedurías de los Cerros Orientales y de la Reserva, a la cual ha prestado especial atención en los últimos cuatro años.



En este momento, el Consejo Directivo de la CAR tiene que decidir si dar vía o no para la sustracción de 38,79 hectáreas de terreno para construir tres corredores de tránsito: la ampliación de la avenida Boyacá, la carrera 9.ª y la avenida Suba-Cota.



En noviembre, el Consejo recibió un concepto técnico negativo frente a la solicitud de extracción presentado por la Alcaldía de Enrique Peñalosa. El documento, según la CAR, señaló que “no es posible recomendar este proceso de sustracción, pues los elementos para el estudio, allegados por la Administración Distrital, son insuficientes e incompletos; siendo necesario complementar y perfeccionar varios tópicos esenciales, incluido el de participación ciudadana”.



Sin embargo, el Consejo está en libertad de acoger o no el concepto negativo y permitir o no la sustracción. No es claro es en qué momento se harán las reuniones.



Lo cierto es que con una ficha como Maldonado en la CAR, habrá un giro en la forma en que se ha abordado el tema de la Thomas Van der Hammen.



BOGOTÁ