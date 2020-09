Ella era María del Carmen Viuvche, la mujer atropellada por vándalos

María del Carmen Viuvche tenía 62 años y venía de su trabajo en un casa de familia en Modelia la noche del 10 de septiembre cuando fue arrollada por un bus robado por delincuentes en el cruce de la calle 139 con avenida Ciudad de Cali.



"Tenía un desgaste de rodilla y cadera, por lo cual utilizaba bastón. No tenía la habilidad para esquivar el bus que robaron los delincuentes". Este es un fragmento de la reconstrucción de los hechos que reveló hoy el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, durante una sesión del Concejo de Bogotá en la que relató una a una las historias de las 10 víctimas del 9, 10 y 11 de septiembre.

El 11 de septiembre, el Noctámbulo de Citytv contó que al menos 10 delincuentes, con cuchillos y pistolas, habían robado a 15 pasajeros de un bus del SITP y luego, los habían obligado a bajarse. En el proceso, dejaron herido al conductor y se llevaron el bus, que iba a toda velocidad. En el camino, se llevaron por delante a María del Carmen.



"No les importó y le pasaron por encima", aseguró un testigo.



Este jueves, una semana después de los hechos, el Secretario de Gobierno confirmó que la víctima era una mujer trabajadora, madre de tres hijos (de 28, 30 y 24 años) y abuela de dos nietos.



"Llevaba 20 años trabajando en una casa de familia en Modelia", dice el reporte de la Secretaría. De Modelia venía la mujer esa noche, rumbo a su casa, ubicada en Suba.



Este es el relato que reconstruye la Secretaría, basados en el relato de su hija:



"María del Carmen se bajó de un Sitp en la 139 con Cali. Tenia que cruzar la vía y debía pasar al sentido norte-sur para hacer el transbordo y seguir rumbo a su casa. Tenía un desgaste de rodilla y cadera, utilizaba bastón. No tenía la habilidad para esquivar el bus que robaron los delincuentes. Luego del accidente, la despojaron de sus documentos y (por eso) no pudieron identificar su cuerpo de inmediato al llegar al hospital. Le hicieron 20 minutos de reanimación y al Hospital de Suba llegó sin signos vitales. Los hijos preocupados porque no llegaba, vieron las noticias, pensaron que era ella al ver el uniforme que llevaba puesto".



EL TIEMPO ha consultado el caso con la Policía, pero no se han reportado novedades del caso ni capturas.

