Exdirectora del Sena entra a la carrera por la Alcaldía de Bogotá

María Andrea Nieto, exdirectora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), inscribió el lunes su comité promotor ‘Voy por ti Bogotá’, ante la Registraduría Nacional, y buscará al menos 50 mil firmas para avalar su candidatura a la Alcaldía.



Se presentará como independiente, por lo que necesitará cumplir con el umbral de firmas para que pueda entrar a la carrera de los que buscan llegar al palacio de Liévano.

Su candidatura está enfocada en el bienestar de los ciudadanos, con el que busca que se tengan condiciones mínimas para llevar una buena vida en la ciudad.



Mientras era directora del Sena, Nieto fue declarada insubsistente por el Gobierno Nacional luego de denunciar presuntas irregularidades en la contratación de obras de esta entidad, de direcciones pasadas. En el cargo estuvo seis meses, aunque allí trabajó desde el 2014. Nieto es historiadora, economista y empresaria.

Al servicio informativo de ‘Tu Mundo Hoy’, de Citytv, indicó: “Ya demostré que no me dejo torcer, y que los próximos presupuestos por cuatro años, que van a ser de $ 100 billones para Bogotá, pueden estar absolutamente seguros los ciudadanos que van a estar más que cuidados”.



Señaló que sus acciones estarán enfocadas en la lucha contra la corrupción, así como el trabajo mancomunado entre los habitantes y la Administración.



María Andrea Nieto recalcó que “Bogotá merece una alcaldesa transparente, eficiente y conocedora de las realidades que le duelen a la gente. Estoy segura que los jóvenes, las mujeres y todos con quienes compartimos el valor de la honestidad y el hastío por la corrupción y la desidia administrativa me van a apoyar”.

