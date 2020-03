María Anayme Barón fue designada como contralora (e) distrital

Como contralora encargada del Distrito fue designada este sábado, en el Concejo de Bogotá, María Anayme Barón Durán, quien ocupaba el cargo de contralora auxiliar.



Barón fue escogida de forma unánime, con 38 votos a favor y 0 en contra por el Concejo de Bogotá y se posesionó este domingo ante el Cabildo como titular de este órgano de control fiscal hasta que se surta el proceso para elegir el contralor definitivo para los próximos cuatro años.

Barón es contadora pública y tiene una especialización en Finanzas Públicas.



Entre los cargos desempeñados en su carrera profesional figuran el de secretaria de Hacienda de Boyacá durante la gobernación en ese departamento de Juan Carlos Granados (2012-2015), quien, de hecho, acaba de terminar su periodo en la dirección de la Contraloría Distrital.

En los últimos días, Granados había preguntado al Cabildo distrital hasta cuándo iba su cargo al frente de la Contraloría: si hasta el 31 de diciembre de 2019 (para coincidir con el periodo del alcalde Enrique Peñalosa, como dicta la ley) o hasta junio de 2020 (porque su posesión había tardado hasta mediados de 2016). El Consejo de Estado fue el que, al final, resolvió la polémica dictando que el periodo había terminado en diciembre. Y esta decisión obligó al Concejo a convocar sesión extraordinaria este sábado para designar el reemplazo temporal de Granados.



Durante la sesión y luego desde Twitter, la concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana) recordó que a Barón “se le abrió investigación fiscal por detrimento patrimonial. Mientras elegimos un nuevo contralor no habrá cambio en el manejo político de la Contraloría”.



Sin embargo, Barón se defendió y dijo que, a la fecha, no está inhabilitada y no tiene sanciones ni juicios o procesos fiscales en curso. Este mismo domingo, incluso, se posesionó en el Cabildo.

Hoy tomaron posesión como Contralora (e) Maria Anayme Barón, y Personera (e) Rosalba Cabrales en el @ConcejoDeBogota



Dos mujeres que asumen la responsabilidad de estar al frente de los órganos de control, mientras se eligen los titulares. 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/CyRtFce2fW — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) March 1, 2020

También designaron personera encargada

Rosalba Jazmín Cabrales Moreno fue designada, por votación en el Concejo de Bogotá, como personera distrital encargada. Entra en reemplazo de Carmen Castañeda hasta que se cumpla el proceso definitivo del nuevo líder de la Personería.

BOGOTÁ