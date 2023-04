Hoy hay marchas en Bogotá por el segundo aniversario del Paro Nacional. Se prevé la realización de 12 actividades de manifestación pública con nueve concentraciones y tres marchas.

Marchas

9 a.m. Desde el Portal Sur hacia el Portal Américas.



12 m. Desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca hacia la carrera 4 con calle 19.

3 p.m. Desde la carrera 4 con calle 19 hacia la Plaza de Bolívar.

Graffiti en el Paro Nacional Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Concentraciones

9 a.m. en el puente de La Marichuela.

10 a.m. en el Portal Américas.

11 a.m. frente al Búnker de la Fiscalía.

12 m. en la Universidad Distrital sede Tecnológica

12 m. en la Universidad Nacional.

12 m. en la Universidad Pedagógica.

2 p.m. en el edificio ICETEX, sede Centro.

3 p.m. en la avenida Ciudad de Cali con calle 142.

5 p.m. en la calle 80 con carrera 102 "Puente del Sol".



REDACCIÓN BOGOTÁ