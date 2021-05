El mensaje de directores de las emisoras por protestas en Colombia

“Tenemos un enlace de todas las radio para decirle a Colombia que somos una sola radio”. Ese fue el mensaje que dijo Julio Sánchez Cristo, director de W Radio Colombia, al cual se unieron en cadena varias de las principales emisoras del país, que sin importar las diferencias, la competencia o los distintos colores, ratificaron su unión ante el difícil momento durante unos 10 minutos.



En vista de la grave situación, las principales emisoras del país se unieron en una sola voz con la etiqueta #MarchasSíBloqueosNo, para pedir una reflexión a los manifestantes para que no permitan que el hambre camine en medio de las protestas.



Julio Sánchez Cristo, de W Radio, Yolanda Ruiz, de RCN Radio, Ricardo Ospina, de Blu Radio, Luis Carlos Vélez, de la FM, Dalia Bernal, de Olímpica, Juan Carlos Lasso, de RTVC Señal Colombia, William Vinasco, de Candela y Gustavo Gómez, de Caracol Radio, fueron las voces que se escucharon en ese pedido a la comunidad en el cual también exigieron carácter y decisión en las medidas del gobierno.



“Es tiempo de sumar, de escuchar y entender. En la calle nos están hablando a los periodistas y nos piden ser voz de los que no tienen voz”, dijo Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio.



“La vida es sagrada, debemos entender que tenemos diferencias, no podemos atentar en contra de las personas que también tienen el derecho a vivir”, expersó por su parte

William Vinasco, de Candela.



Por su parte, el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), mediante un comunicado, condenó la violencia, el crimen y el vandalismo y reclamó el derecho democrático al libre ejercicio del periodismo y el trabajo de los periodistas, luego de conocerse la denuncia de varios comunicadores sobre la falta de garantías para realizar su trabajo.



"Para el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) es fundamental que se discutan sin dilación las razones objetivas de las protestas sociales, se concerten y ejecuten las soluciones a las necesidades expresadas por la población, en plazos definidos para superar la actual crisis económica y social del país", se lee en uno de los apartes del comunicado.



El gremio insiste en que "es indispensable un ‘diálogo patriótico’ entre el gobierno y los voceros de la protesta y de la ciudadanía para elaborar y desarrollar una agenda que facilite la identificación de las salidas en el corto, mediano y largo plazo, a la problemática nacional y condena también la violencia, el crimen y el vandalismo, al que no ha sido ajena la prensa, sin importar de donde provengan y confía en que los reclamos pacíficos merezcan ser acogidos y tengan pronta respuesta".



Finalmente, el CPB reitera y reclama, sobre todo, el "derecho democrático al libre ejercicio del periodismo y el trabajo de los periodistas, sin ataques a sus instalaciones, amenazas, agresiones y difamación para impedir o distorsionar su labor esencialmente informativa".



