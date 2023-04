En conmemoración al segundo aniversario del paro nacional del 28 de abril de 2021, este viernes salieron cientos de personas a protestar en varios puntos de la capital desde las 9 de la mañana. Durante la jornada, hubo plantones, muestras artísticas, marchas y alteración en la movilidad y el orden público debido a que un grupo de personas vandalizaron estaciones de TransMilenio y las instalaciones de RCN Radio, como ya ha pasado en otras ocasiones.



(Le puede interesar: Manifestaciones 28 de abril: disturbios en cercanías de la Universidad Nacional)

Los puntos de concentración para esta jornada fueron el puente de La Marichuela, Portal Américas, frente al Búnker de la Fiscalía, la Universidad Distrital sede Tecnológica, la Nacional, la Pedagógica, el edificio del Icetex, sede Centro, la av. Ciudad de Cali con calle 142 y calle 80 con carrera 102, en el puente del Sol.



Muchas de las personas que salieron a protestar lo hicieron de manera pacífica y se reunieron en la plaza de Bolívar para llevar a cabo muestras artísticas. No obstante, también hubo manifestantes que afectaron al orden público de la ciudad y que terminaron en enfrentamientos con el (Esmad).



Algunos de los encuentros entre manifestantes y la fuerza pública se dieron en inmediaciones a la Universidad Nacional y en cercanías al Museo del Oro.



La movilidad también se vio afectada y por eso rutas de TransMilenio tuvieron que ser suspendidas, no solo porque no podían transitar por las vías, sino porque las estaciones fueron vandalizadas, incluso, varios usuarios del sistema tuvieron que ser bajados de un articulado porque manifestantes lo destruyeron.



(Además: Justicia por mano propia: ¿por qué más de la mitad de los bogotanos la apoya?)

Facebook Twitter Linkedin

Disturbios en medio de las manifestaciones. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Los sectores donde se presentó mayor dificultad durante las protestas fueron, la autopista Sur con av. 68, la calle 19 con av. Caracas, av. Caracas con calle 45, la av. Jiménez con Caracas, calle 72 y la carrera Séptima. Entre las estaciones que tuvieron que ser cerradas están: calle 26, avenida 34, avenida 39, calle 45, Las Aguas, Universidad Nacional, Museo del Oro y Marly.



Otro momento crítico de las protestas de ayer, fue cuando un grupo de manifestantes se acercaron hasta las instalaciones de RCN Radio en la avenida Caracas y comenzaron a pintar mensajes en las paredes.



Según Cristian, uno de los manifestantes, no esperaban que tanta gente atendiera a esta convocatoria que lo que buscaba era recordar el estallido social del 28 de abril de 2021 que hubo en contra de la reforma tributaria.



(No deje de leer: Contraloría teme que consorcio chino del metro no cumpla con estudios)

Facebook Twitter Linkedin

Desde las 9 de la mañana empezaron a verse concentraciones en varios puntos de la ciudad. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

“Nos reunimos acá en la calle 19 con 4 porque es un punto conmemorativo, ya que mi compañero Dilan Cruz cayó en este lugar. Si bien se tiene identificado quién fue el policía que disparó hacía la integridad de la persona, pues no ha habido justicia real. Seguimos en pie hasta que haya”, dijo el joven.



Cabe mencionar que el año pasado, cuando se conmemoraba un año del estallido social, también hubo manifestaciones en varias ciudades del país. Sin embargo, estas se extendieron hasta el domingo 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores.



El año pasado, por la misma fecha, también hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y varios manifestantes y los tanques de la Policía terminaron incendiados por las bombas molotov de los encapuchados.



Además, las cámaras de seguridad de la estación de Ciudad Universitaria fueron vandalizadas. Asimismo, las estaciones de la calle 39, calle 45, Profamilia y la calle 26 fueron atacadas por algunos protestantes. Hasta el cierre de esta edición, aún no se conocía un reporte oficial sobre los daños en la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá