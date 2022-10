En varios puntos de Bogotá se adelantan marchas en contra de la reforma tributaria y otros proyectos del gobierno de Gustavo Petro.



Las marchas en la capital se suman a las reportadas en otras ciudades como Cartagena, Cali, Medellín, Tunja, Cúcuta y Manizales.

Así se vivieron las marchas del sábado 29 de octubre en Bogotá. Foto: Diego Caucayo

En Bogotá, los puntos de encuentro fueron: Puntos de encuentro: Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar – 9:30 a.m; Calle 63 con carrera 7 hacía la Plaza de Bolívar – 10:00 a.m; Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar – 11:00 a.m.



Por ahora se reportan estos eventos:

11: 45 a.m.

Manifestación en la Carrera 7 con Calle 63 N - S. Al momento se encuentra en la Carrera 7 con Calle 39 . Se genera bloqueo de calzada mixta, aforo aproximado de 100 personas.



Se presenta plantón en la Carrera 7 con Calle 32 N – S. Al momento se encuentran en Carrera 7 con Calle 26 (Av. Dorado). A la hora con afectación calzada mixta, aforo aproximado de 300 personas





Se presenta manifestación en la Calle 26 (Av. Dorado) con Carrera 59 Occ-Or . Al momento se encuentra en Calle 26 (Av. Dorado) con Carrera 33 Occ-Or. A la hora con bloqueo de la calzada mixta, aforo aproximado de 500 personas con destino plaza Bolívar.

El exministro Diego Molano asistió a las marchas de este sábado 29 de octubre. Foto: Diego Caucayo

11: 10 a.m.

Se presenta plantón en la Carrera 7 con Calle 119 N - S. A la hora con bloqueo de un carril, aforo aproximado de 10 personas 1 carril.



Se presenta manifestación en la Calle 26 (Av. Dorado) con Carrera 59 Occ-Or . A la hora con bloqueo de calzada mixta, aforo aproximado de 280 personas.



Se presenta plantón en la Carrera 92 con Calle 142 S - N . A la hora sin afectación vial, aforo aproximado de 30 personas.



