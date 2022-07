Con música y coloridos bailes, miles de personas se tomaron las calles del centro de Bogotá para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la primera movilización de este tipo que se realizó en la ciudad. La jornada arrancó en el parque Nacional sobre el mediodía. Allí, según cálculos de la Secretaría de Movilidad, llegaron cerca de 10.000 personas.



“Esta fue una oportunidad para reconocer sus luchas, el camino recorrido, los logros obtenidos y, a la vez, un momento para trabajar por las conquistas futuras”, indicó David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.



La movilización avanzó por la carrera 7.ª con decenas de comparsas y batucadas que acompañaban a los participantes, quienes seguían la música con cánticos, banderas y pancartas.



El punto de reunión fue la plaza de Bolívar, en donde se realizó un concierto en el que participaron varios artistas, entre ellos la agrupación Monsieur Periné. Al cierre de esta edición, el Distrito tenía un reporte preliminar, en el cual se indicaba que durante la jornada habrían participado 40.000 personas.



“En Bogotá celebramos la diversidad. Esta es una ciudad que acoge y en la que se puede ser. El 93 por ciento de los bogotanos sentimos que no hay discriminación, por eso celebramos hoy”, señaló Edna Bonilla, alcaldesa (e) de Bogotá.



El desfile avanzó por la carrera 7.ª y finalizó en la noche con un concierto en la plaza de Bolívar. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Medellín

En Medellín, la marcha empezó a las 11 de la mañana en la calle San Juan, en inmediaciones del Centro Administrativo la Alpujarra. El desfile estuvo acompañado por 35 carrozas y actividades pedagógicas. Al igual que en Bogotá, la población LGBTIQ+ estuvo acompañada por familiares, quienes lanzaban consignas contra la discriminación.



‘No soy gay, pero alguien a quien amo sí. Es mi hermana y la apoyó’, se leía en una de los carteles.



El cierre de la jornada fue en el centro comercial Obelisco, en el sector del estadio Atanasio Girardot, en donde se adelantó un espectáculo artístico, político y cultural que finalizó hacia las 10 de la noche.

¿Qué se celebra?

En junio de 1982, la ciudad de Bogotá fue testigo, por primera vez, de la Marcha LGBTIQ+ en el país. En aquella ocasión, no más de 30 personas, según registra el libro ¡Mi Marcha! Historias de las movilizaciones LGBTI en Bogotá, de la Secretaría Distrital de Planeación y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.



En aquel momento, cerca de 30 personas, con disfraces y maquillaje, se reunieron en la plaza de toros de Santamaría para celebrar que la homosexualidad ya no era un delito en el Código Penal colombiano.



Festival de la Igualdad

Está marcha se realizó en el marco del Festival de la Igualdad 2022 de Bogotá, el cual se efectuará hasta el 16 de julio. Para los días siguientes, el Distrito tiene preparada una agenda académica, deportiva y cultural que se desarrollará en diferentes escenarios de la ciudad. “Allí, la diversidad, inclusión y el orgullo serán los elementos principales”, señaló Alonzo.



Además, el viernes 8 de julio durante la tarde y hasta las 9 p. m., la programación contempla actividades como una toma cultural y de oferta de emprendimientos en el Parque de los Hippies, denominado Distrito Diverso de Chapinero.



El cierre del Festival será con la tradicional obra La noche y las luciérnagas, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el jueves 14 de julio a las 8 p. m., en donde el baile, la música y las puestas teatrales drag y transformistas serán las protagonistas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

