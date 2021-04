Entre lagrimas, Marce, la recicladora, cuenta cómo robaron su celular

Con tristeza e indignación, la famosa youtuber publicó un vídeo en sus redes sociales donde cuenta cómo le robaron el celular por segunda ocasión en una semana.



Narra que para hurtarla le pegaron un puño en su ojo. Recibió apoyo por parte de un uniformado de la Policía que es seguidor suyo, pero no pudieron hacer mucho porque no pudieron obtener imágenes de los hechos.



“Me dieron un puño solo porque sí, la delincuencia del país es muy triste”, comentó.

(Le puede interesar: Reportan atraco y balacera en barrio La Castellana de Bogotá)



La youtuber había sido víctima de otro hurto el jueves pasado. Aunque el domingo ya contaba con otro dispositivo, el miércoles volvió a ser robada. Mientras contaba su historia, los seguidores lamentaban lo sucedido y le mandaba mensajes de apoyo. Y es que la tristeza no era solo por perder su celular, sino por el contenido que tenía.



"Perdí toda la mañana grabando. Estaba todo en mi celular y ahora no está", relató.

Puede seguir leyendo:

- Los controles para quienes se quieran ‘volar’ en cuarentena



- Boyacá y Troncal Andes, dos ‘chicharrones’ que ponen a prueba a la CAR