En los primeros días de diciembre se han registrado 20 muertes en Bogotá y Soacha a causa de la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial.

Desde que la Secretaría de Salud anunció que, durante el desarrollo de operativos de vigilancia y control, logró identificar metanol en varias unidades de una bebida denominada ‘Rey de Reyes’, la cifra de personas intoxicadas no ha parado de crecer.



La preocupación de las autoridades no es menor. La intoxicación con bebidas alcohólicas que contienen dicha sustancia puede ocasionar efectos graves en la salud.



Con respecto a esta situación, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo en Blu Radio que algunas de las bebidas decomisadas durante los operativos tienen registro Invima, pero que se están usando botellas con licencia "para llenar con productos dañados de forma maliciosa".



“Estas bebidas, originalmente, sí son legales, pues tienen licencia de producción. En este momento estamos encontrando la evidencia practica que hay contaminación por metanol y lo que estamos invitando es negar el consumo en absoluto de estas bebidas”, señaló en la emisora.



Por su parte, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, indicó cuáles son las bebidas ilegales que han encontrado en los operativos en el departamento.



"El trago Cabañitas es ilegal, no tiene permisos. Rey de Reyes sí lo tiene y está siendo adulterado", agregó García.



Asimismo, el Invima señaló que las bebidas alcohólicas fraudulentas identificadas se comercializan bajo la denominación de aperitivo de aguardiente con marcas como El Parrandero, Ardiente El Gran Niche Xtreme y Anis Cartujo.

Los casos de intoxicación por la ingesta de licor adulterado han crecido en Colombia. Foto: Tomada de Twitter.

'Estamos tratando de cortar la cadena de suministro del licor adulterado'



El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, habló con EL TIEMPO y explicó lo que se está haciendo desde la administración para enfrentar la problemática.



¿Se han identificado los sitios y personas que producen y comercializan la bebida?



Cuando se presenta una alerta como esta que estamos viviendo incrementamos, por supuesto, todas las actividades de inspección, vigilancia y control. Es así como, de la mano de la Secretaría de Gobierno, de la de Seguridad y de la Policía Metropolitana, estamos haciendo visitas a centros comerciales, a centros de acopio, a expendios de licor, para tratar de ubicar (dónde se produce) esta sustancia y proceder a realizar el decomiso y la destrucción de la misma.



¿Se realizaron visitas previas a la temporada navideña para detectar trago adulterado?



Por supuesto. En nuestras labores de inspección, vigilancia y control como autoridad sanitaria, desde el punto de vista de salud pública, visitamos todos los expendios de alimentos y de bebidas donde se comercializan licores, incluidas las tiendas, salsamentarias, estancos, etcétera. Esto se hace de manera permanente y allí se revisan no solo las características de los envases, sino que se hacen análisis al azar de los contenidos.



(Le puede interesar: 'Estamos tratando de cortar la cadena de suministro del licor adulterado').



¿Dónde se centrarán los esfuerzos en lo que queda de temporada?



Estamos trabajando en todas las localidades; sin embargo, hemos concentrado nuestros operativos en algunas de ellas, fundamentalmente en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Tunjuelito, Usme y Kennedy. Estamos tratando de cortar la cadena de suministro de esta bebida, que es una sustancia profundamente tóxica, como lo han demostrado las estadísticas.



¿Se hace algún trabajo coordinado con Soacha para evitar el consumo de este trago?



Por supuesto que sí. Esta es una de estas condiciones epidemiológicas en las que no hay ningún límite entre un municipio y el otro, y Soacha no ha sido ajeno a este fenómeno. Ya sabemos que allá también se registran casos de intoxicación y de muerte, por este motivo estamos trabajando de manera coordinada.



Además de metanol, ¿qué otras sustancias han sido identificadas en sus operativos?



A la fecha, solamente hemos encontrado como factor de riesgo en el consumo de este tipo de licores la presencia de metanol, es decir, el alcohol metílico.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

