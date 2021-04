Marca ciudad podrá ser usada por empresas

La marca ciudad, que se identifica por el logo con el nombre de Bogotá que tiene tres estrellas en su parte final, y que se ha popularizado en sitios turísticos de la ciudad, podrá ser usada por empresas privadas vinculadas a este sector económico, para posicionar a la capital del país como un destino ideal a nivel nacional e internacional.

Esta marca es un activo de Bogotá que ahora buscará que todas las empresas y gremios reconozcan a la ciudad como un lugar de alto rendimiento, de talla mundial y que está a la altura de las grandes capitales. La marca será usada en piezas de comunicación de acuerdo con lo establecido en el manual de uso aprobado por las distintas entidades, para promocionar y posicionar a Bogotá como atractivo turístico.



“Con la firma del ‘Pacto de uso de la marca ciudad’ mostramos el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, donde se asume el compromiso de promover, apropiar y utilizar la marca que nos identifica, y contribuir conjuntamente al posicionamiento de Bogotá como destino que promueve el turismo nacional e internacional. Por ello agradecemos a los gremios que firmaron con nosotros este pacto, porque con este trabajo articulado contribuiremos progresivamente a la reactivación económica del sector”, aseguró Károl Fajardo Mariño, directora del IDT.



La Marca Bogotá quedó institucionalizada en el acuerdo 744 de 2019, “por medio del cual se dictan los lineamientos para el uso de la marca ciudad Bogotá”. De esta manera se convirtió en una estrategia público-privada para el posicionamiento del nombre de la ciudad, en la que participaron sectores de turismo y comercio. El anterior documento se encuentra publicado y disponible para que las empresas de la ciudad puedan consultarlo.



Los gremios y empresas turísticas y no turísticas interesados en hacer uso de la marca ciudad pueden escribir al correo solicitudesmarca@idt.gov.co, para obtener más información y conocer los requisitos a cumplir. Por esto la Administración Distrital no está cobrando dinero, por lo que recomiendan no caer en engaños.



El ‘Pacto por el uso de la marca ciudad’ fue firmado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y los gremios Asociación Colombiana Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco; la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato; la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, Acolap; la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial, Acoltés; Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres; Asobares; Asociación Colombiana de Wedding & Event Professionals, Asocolwep, y la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, Acotur.



“Invitamos a todos los empresarios de la ciudad, turísticos y no turísticos, a hacer el uso de la marca, que nos ayuda a posicionar a nuestra ciudad como un destino para la inversión”, concluyó Fajardo.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET