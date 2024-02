El cráter de la calle 134 por el que se destapó el escándalo de la máquina tapahuecos

La historia de la máquina tapahuecos es bien recordada por los bogotanos, sobre todo, porque el primer hueco que tapó la máquina fue en la calle 134 con carrera 11, y se mostró con ‘bombos y platillos’, pero, a los pocos días, volvió a aparecer el hundimiento, lo que generó indignación por parte de los residentes de la zona.

Esta serie de intervenciones que los ciudadanos anhelaban se hicieron durante la administración del alcalde Gustavo Petro, a través de un contrato firmado el 27 de diciembre del 2013 por valor de 11.822 millones de pesos. La persona que estuvo detrás de este fue la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), quien para ese momento era Gilma Gómez Sánchez.

Ella fue la responsable de la adjudicación del polémico convenio, que, siendo para mantenimiento de la malla vial de la ciudad, se camufló como un contrato de ciencia y tecnología.



En su momento, el Ministerio Público señaló que ese contrato no era de ciencia y tecnología, como se suscribió, sino de obras de infraestructura y que debió hacerse por medio de licitación pública, cosa que nunca ocurrió. La Fiscalía también acusó a los dos contratistas de la máquina tapahuecos, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La alcaldía del entonces mandatario de Bogotá Gustavo Petro prometió tapar 220.000 huecos en la capital del país con la máquina 'tapahuecos'. Foto: Alcaldía de Bogotá. Archivo

Sobre los primeros 730 huecos que se taparon con esta máquina en el 2014 y que terminaron nuevamente agrietados, la UMV de la época aseguró que no fueron valorados ni pagados.



Esta falla, según explicó la misma entidad, se produjo porque la fórmula de la mezcla de pavimento para las vías locales no estaba aprobada ni cumplía las condiciones que se necesitaban para ser efectiva. Luego la firma Green Patcher Colombia S.A.S., responsable de la máquina, cambió la mezcla por una que se ajustó a las especificaciones técnicas requeridas en la ciudad.

La exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá fue condenada Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

La condena

Hoy, años después, la Corte Suprema de Justicia mantuvo, en sede de casación, la condena de 6 años y 8 meses contra María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro.



Aunque la Corte dejó en firme la condena contra la ingeniera Gómez Sánchez, revocó la inhabilidad intemporal que le había sido impuesta, “porque dicha sanción no es aplicable ante el solo delito de inobservancia de requisitos legales en la contratación, al no haberse causado una afectación al patrimonio público, que es lo que da lugar a ese tipo de castigo penal”.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Myriam Ávila Roldán, señala que el caso está asociado a una obra pública en la que el contratista debió haber sido escogido por medio de un proceso de licitación. Se trata del contrato de la famosa máquina tapahuecos firmado en diciembre de 2013 por 11.000 millones de pesos y que tuvo una adición en febrero de 2014. El contrato se entregó a Green Patcher Colombia (GPC).



Por esos hechos, la exfuncionaria fue condenada por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el 25 de septiembre de 2018, sentencia que confirmó el 26 de febrero de 2020 el Tribunal Superior de Bogotá. Y llegó en casación a la Corte Suprema.

“El proceso demostró que la ingeniera Gómez Sánchez, de forma artificiosa e injustificada, lo tramitó con un contrato de ciencia y tecnología, en la modalidad de transferencia tecnológica, camuflando la verdadera naturaleza de este que, como ya se dijo, era de obra pública. De allí se deriva que la intención en este trámite consistía en evadir la licitación pública y seleccionar de manera directa como contratista a GPC sin efectuar una convocatoria”, se lee en la decisión del alto tribunal.

Ratificó que no había justificación para seleccionar directamente al contratista, debido a que no se trataba de una prestación de transferencia tecnológica. En el fallo se aclara que en los contratos de transferencia tecnológica se permite la contratación directa porque este tipo de negociaciones sirven “preponderantemente a un objeto de desarrollo científico o tecnológico propio, cuyo propósito esencial es el logro de una prestación tecnológica que genere valor agregado, que a su vez expanda las posibilidades de transformación y modernización de la propia actividad en ciencia y tecnología”. Pero esto no fue lo que ocurrió en el contrato adjudicado por Gómez Sánchez, “pues en ese contrato la tecnología era una ventaja accesoria, sin que existiera una transferencia tecnológica que justificara la contratación directa”.

Durante la investigación de la Fiscalía se demostró que los estudios de conveniencia y oportunidad que se elaboraron eran precarios, y que la empresa elegida, GPC, no era idónea para desarrollar los trabajos de reparcheo, por falta de experiencia y de capacidad financiera, pues contaba con un capital irrisorio.

Además, se argumentó que la funcionaria tenía las capacidades y los conocimientos para entender lo que estaba pasando y que en ese sentido sabía de las consecuencias de sus actuaciones.

La condena pasará ahora a un juez de Bogotá que tendrá que definir el sitio en el que la exfuncionaria tendrá que pagar su condena y estudiar los recursos de su defensa, que podrá por ejemplo pedir que se le conceda la detención domiciliaria.

