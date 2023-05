Lavar, planchar, cocinar, limpiar, cuidar de niñas y niños, de personas mayores o con discapacidad son trabajos de cuidado que hoy realizan alrededor de 3,6 millones de mujeres en Bogotá, sin recibir ninguna remuneración por ello. De hecho, si este trabajo fuera retribuido económicamente, representaría el 13 por ciento del PIB de Bogotá y el 20 por ciento de Colombia, según indicadores de la Secretaría de la Mujer.



(También puede leer: Estas son las 20 propuestas de Bogotá que quedaron en el Plan de Desarrollo)

Facebook Twitter Linkedin

Manzana del Cuidado Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"La administración de Claudia López creó el Sistema Distrital de Cuidado, un programa con el que las mujeres y personas cuidadoras logran tener tiempo para alcanzar su desarrollo personal". FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el ‘Informe de desarrollo humano para Colombia’, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), durante la pandemia la participación laboral de las mujeres se redujo por el aumento de las labores de cuidado que recayeron en ellas.



Actualmente, de los 4 millones de mujeres que hay en Bogotá, 3,6 millones hacen trabajos de cuidado no remunerados; de ellas, 1,2 millones, es decir, el 30 por ciento de la población femenina en la capital, han asumido esta labor como su actividad principal, un trabajo que, paradójicamente, no es reconocido como un trabajo productivo.



(Le puede interesar: La nueva manzana del cuidado está en la localidad de Puente Aranda en Bogotá)



“Reconociendo la deuda histórica que ha tenido el Estado con las mujeres y siendo conscientes de la urgencia de devolverles las oportunidades perdidas por esta desigualdad, la administración de Claudia López creó el Sistema Distrital de Cuidado, un programa con el que las mujeres y personas cuidadoras logran tener tiempo para alcanzar su desarrollo personal, a través de un mecanismo novedoso y efectivo: las Manzanas del Cuidado”, explicó Diana Rodríguez, secretaria distrital de la Mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Manzana del cuidado en Mochuelo Ciudad Bolívar. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Las Manzanas del Cuidado son nuestra apuesta para reconocer el trabajo de mujeres cuidadoras, invisibilizado históricamente. Es la forma de abrirles oportunidades para mejorar su calidad de vida". FACEBOOK

TWITTER

Las Manzanas del Cuidado de Bogotá, pioneras en el mundo, son áreas en donde se concentran infraestructura y servicios para que las cuidadoras puedan tener tiempo y disfrutar servicios gratuitos para ellas y sus familias. Con estos servicios, ellas logran hacer posible aquellos sueños que tenían aplazados. Pueden terminar el bachillerato, certificarse con el Sena, tener espacios de bienestar y descanso o aprender a montar bici por primera vez, entre otras actividades, al tiempo que sus familiares o personas a cargo también reciben atención.



Asimismo, con sus actividades ofrecen a las mujeres los principales factores protectores de violencias: formación, acceso a tecnología, generación de autonomía económica, respiro y redes de apoyo; además, ofrecen el servicio de atención psicosocial, para que víctimas de la violencia encuentren la atención básica y se conecten con otros servicios de la ruta de atención de violencias.



(Para complementar: Inauguran la decimonovena manzana del cuidado en Bogotá)



“Las Manzanas del Cuidado son nuestra apuesta para reconocer el trabajo de mujeres cuidadoras, invisibilizado históricamente. Es la forma de abrirles oportunidades para estudiar, generar ingresos, que ganen autonomía y mejorar su calidad de vida”, destacó la alcaldesa Claudia López.



Recientemente, las Manzanas del Cuidado se convirtieron en referente de política pública e innovación social en el mundo, luego de que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde) y el Observatorio de Innovaciones del Sector Público (Opsi) las seleccionaron como proyecto de exposición en el Edge of Government Innovation Experience (Experiencias Innovadoras el Filo del Gobierno).



A la fecha, Bogotá ya cuenta con 19 Manzanas del Cuidado, en donde se han brindado más de 400.000 atenciones con sus diferentes servicios. Al finalizar este 2023, la Manzana número 20 será entregada. Disfrutar los servicios de las Manzanas del Cuidado es gratis. Pueden consultar www.manzanasdelcuidado.gov.co para conocer toda la oferta de servicios y las direcciones (ver gráfico).

‘Aprendí a darme unos minutos’

Facebook Twitter Linkedin

Juanita Manzana del Cuidado Foto: Secretaría de la Mujer

Juanita: “Gastaba dos días completos cada semana lavando la ropa. Debía alquilar una lavadora por días para poder lavar la ropa de mi madre, de 85 años, y la mía, pero esas lavadoras alquiladas son pequeñas y tenía que hacer varias lavadas para poder dejar todo listo.

Ahora soy una privilegiada. Cada jueves, a las 8 de la mañana, llego a mi Manzana del Cuidado, ubicada en Usme, con una maleta cargada de ropa y jabón. La dejo en la lavandería para que me la laven y, mientras está lista, me voy a mis clases de danza, porque a mis 65 años, muy orgullosamente digo que soy una bailarina profesional o me voy a montar bicicleta, porque aquí ha sido el único lugar donde he podido tener el lujo de aprender a hacerlo. Luego de dos horas y media vuelvo a la lavandería y la ropa ya está limpia y seca, lo único que tengo que hacer es llegar a casa a ponerla en orden.

Nunca pensé que a mis 65 años lograría darme un respiro, con las Manzanas del Cuidado lo he logrado. Aquí aprendí que uno tiene que darse tiempo de descanso. Es un lugar que nos reconoce y nos ayuda a desestresarnos”.

‘Me siento una mujer más fuerte’

Facebook Twitter Linkedin

Marisol Campos Manzana del Cuidado Foto: Secretaría de la Mujer

Marisol Campos. “Me cansé de tener miedo. En noviembre de 2022 decidí enfrentar ese temor que le daba vueltas a mi cabeza desde niña. Llegué un día a la Manzana del Cuidado de Kennedy a tomar mis clases de baile, cuando vi en la cartelera de la entrada el anuncio de ‘piscina libre’. Me armé de valor y asumí el riesgo. Me inscribí en el curso.

En la primera clase tuvimos un acercamiento inicial con el agua con ejercicios sencillos de respiración en la piscina para niños. Al principio yo estaba muy asustada, hasta que uno de los profesores me contó que había tenido una experiencia similar a la mía, pues cuando era niño estuvo a punto de ahogarse, igual que yo. Pero él me dejó una gran lección sobre enfrentarse a los miedos para lograr vencerlos. Él los venció y hoy es quien nos enseña a nadar. Y si él pudo, yo también podía vencerlos. En pocas clases perdí el temor, y, además, descubrí una nueva forma de hacer ejercicio. Yo siempre invito a las mujeres para que vengan y conozcan. Aún más, como lideresa de la Manzana, sé que hay muchas opciones para que nosotras mejoremos nuestra seguridad”.

‘Son las Manzanas de la salvación’

Facebook Twitter Linkedin

Ángela Alvarado Manzana del Cuidado Foto: Secretaría de Seguridad

Ángela Alvarado: “Mi viaje por la vida inicia todos los días a las 4 de la mañana. Cuando me alisto y me paro frente al espejo veo a una Ángela Alvarado sin lágrimas ni tristeza. Aun cuando perdí a mi compañero de vida, mi esposo, durante la pandemia; aun cuando no tengo movilidad en mi brazo izquierdo; pensar en mi tarea de biología, historia, matemáticas, o en la clase de yoga, o de aeróbicos, esa en la que mi cuerpo se mueve al son de la música, me hacen tomar el impulso para mantener mis pies sobre la Tierra. A las 9 de la mañana ya estoy en mi Manzana del Cuidado, en la localidad de Kennedy. Entro a mi clase de aeróbicos, una de mis favoritas. Bailo, medito, o hago mis asanas, me renuevo en cada respiración. A mediodía regreso a casa a prepararme para mi clase virtual. Tengo 57 años. Nunca estudié. Ayudé a mis hijos con sus tareas cuando eran niños, pero, desde febrero de este año, cuando empecé a usar los servicios de las Manzanas del Cuidado, encontré un cupo para estudiar. Pensé que sin un brazo no me aceptarían, pero allí no les importa mi discapacidad, ya estoy en grado séptimo y voy por más”.





MARÍA TERESA SANTOS

PARA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ