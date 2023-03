Otra vez, el hampa volvió a poner en riesgo a deportistas colombianos. Ahora la víctima fue el marchista Manuel Esteban Soto, de 29 años de edad, nacido en Pitalito, Huila. El atleta fue atracado de forma violenta en la ciclorruta que bordea el parque Simón Bolívar en Bogotá, cuando decidió madrugar a entrenar a eso de las seis de la mañana el sábado 4 de marzo.



Cuando pasaba por la entrada de los eventos, lo abordaron dos hombres que también se movilizaban en una bicicleta y que al tumbarlo los arrastraron por el piso. “Lo único que sentí fue que me jalaron. Ellos, inmediatamente, me quitan la bicicleta. Iban directo a ella”.



Pero no contentos con cometer el delito, lo golpearon de forma violenta y, al final, se llevaron su bicicleta y un reloj inteligente. Todo está avaluado en unos diez millones de pesos. “Me dieron seis cachazos, me rompieron el casco, me hirieron en la mandíbula y estoy esperando una valoración con un cirujano plástico”.

Manuel Esteban Soto, deportista olímpico. Foto: Archivo particular

Este modus operandi es muy utilizado por los ladrones de bicicletas, quienes luego de cometer el hurto buscan vender este medio de transporte en lugares clandestinos, o utilizarlos para actos delincuenciales, casi siempre actúan en manada y muchos tienen su mirada centrada en elementos de alta gama.



Otro violento atraco fue registrado por una cámara de seguridad en la avenida Boyacá con calle 128, donde tres delincuentes, en gavilla, robaron a un ciclista que se movilizaba por la zona.



Manuel solo les pide a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía que encuentren a los delincuentes. “Así como me pasó a mí, a otro le puede pasar lo mismo y no estar para contar la historia”.



El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lamentó lo sucedido. “Le deseamos pronta recuperación y esperamos que se encuentren los responsables de hecho. El deporte y la libertad van de la mano de una ciudad que vuelve a la vida”, dijo la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que inmediatamente se conoció el caso se inició una investigación para identificar e individualizar a los ladrones y recuperar los elementos hurtados. “Vamos a llevar a estos delincuentes ante la justicia. Ofrecemos una recompensa de diez millones de pesos para quien dé información sobre este hecho”.



Según cifras de la Secretaría de Seguridad, durante el 2022 se registraron 8.629 casos de robo de bicicletas. El 65 por ciento de estos casos se concentraron en las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Usaquén, Chapinero y barrios Unidos.



Manuel ha representado a Colombia en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de atletismo y planea viajar este mes a Europa a una competencia.



Es hijo de Carlos Soto y Esperanza Ruiz, hermano de Juan José Soto Ruiz y se inició en el deporte de marcha desde los ocho años de edad, siguiendo los pasos de su familia en este municipio que lo vio crecer.

