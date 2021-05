Manual para sembrar flores | Jardinería Urbana

El mundo de las flores es un mundo aparte y no todas las personas son fan de ellas. Sin embargo en mis años de experiencia como paisajista he encontrado que muy en el fondo siempre tenemos un interés en dominar el arte de las flores, pero nos frena el esfuerzo y la dedicación que esto nos conlleve. Hoy te daré 5 tips para no desfallecer en el intento:

1. Selecciona una paleta de color y mantenla hasta el final... ¿qué tal naranja, lila y rojo?. Por ejemplo, una matera de al menos 30 cm de alta con las siguientes plantas: fresa, lavanda, uña de gato fuccia, petunia lila, pensamiento amarillo y cebollín. Todas plantas que consigues y su desarrollo es perfecto en Bogotá.



2. Escoge plantas que sean acordes a tu temperatura y altitud, luego repasa las características del espacio que deseas armonizar y observa los elementos que pueden darte sombra y viento para evitar resecar tu siembra. Escoge plantas perenes si tus materas son de difícil acceso o pesadas, y anuales o de temporada si no te incomoda realizar trasplantes frecuentes.



3. Revisa si tus plantas escogidas son de sol directo, semi sol o sombra, no las esfuerces a espacios que no las favorece, aunque el sol es el responsable de la floración siempre es mejor revisar con un experto las características antes de sembrar. Si tu jardín ofrece muchas horas de sol y tus plantas son de semi sombra puedes optar por pérgolas, ubicarlas en dirección sur este o utilizar un toldo.



4. Incluye alarmas de riego en tu agenda o instala un sistema de riego. Sugerencia de riego para siembra en sol pleno: todos los días para evitar el resecamiento.



5. Ten a la mano: una pulverizadora o fumigadora para agregar agua en forma de rocío a la tierra y a las hojas, evitando agregar a las flores; y unas tijeras de poda para retirar hojas amarillas o flores muertas.



Como indicación final y no menos importante recuerda preparar un excelente sustrato que incluya trozos de antiguas materas, turba, humus, tierra, cascarilla de arroz y grava, y lo mas sustancial siempre revisa continuamente tu jardín de flores bogotanas, ya que ante posibles enfermedades la mejor cura es la prevención.

CAROLINA QUINTERO

En Instagram: @verdelizterrazasyjardines